Nem titkolózik tovább az álompár: Lissák Laura felvállalta szerelmét

A TV2 leghatalmasabb dobása minden bizonnyal a Dancing With the Stars. Szó szerint emberek millióit láncolt a tévé képernyője elé, és egy egész ország nézte izgatottan, hogy vajon milyen gyönyörű koreográfiával fognak előrukkolni a sztárok. Az előző szériában hatalmas favorit volt Krausz Gábor és Mikes Anna - akik a való életben is egy párt alkotnak immáron -, az egyik legnagyobb meglepetés azonban T. Danny volt! Ki gondolta volna ugyanis, hogy ez a nagyra nőtt énekes ilyen fantasztikus mozgással vanm megáldva? Ez persze elsősorban tánctanára, Lissák Laura érdeme. Laurának és Dannynek sokan szurkoltak, hogy jöjjenek össze, ez azonban nem így lett. A táncosnő pedig most felvállalta párkapcsolatát.

Lissák Laura és T.Danny nagyszerű párost alkotott a műsorban

Bár nem teljesült a rajongók álma és nem jött össze T. Danny és Lissák Laura, azért a lányra csakhamar rátalált a szerelem. Most éppen a Maldív-szigeteken pihenteti ki kitáncolt lábait, ráadásul nincs egyedül! Azt már korábban is megírtuk, hogy egy titokzatos férfival karácsonyozik, az általa feltöltött friss videón pedig jól látható, ahogyan kéz a kézben búvárkodik egy csinos vágású férfival, akit immáron végre szemből is megmutatott.

A videót IDE kattintva lehet megtekinteni.