„A Jóisten és Évi küldte nekem Krisztinát az életembe” – végre újra boldog Leblanc Győző

Közel két évvel ezelőtt hunyt el Leblanc Győző felesége, Tóth Éva énekesnőt, akivel 20 csodálatos évet töltött el. Nemcsak a magánéletben, hanem a színpadon is egy párt alkottak. Ám úgy tűnik, az idő nem gyógyította még be a sebeket...

A lelkem még mindig Tóth Éváé. Nem tudtam túllépni rajta.

– Ha éjszakánként nem tudok aludni, a közös felvételeinket nézem – fűzte hozzá.

Közel két évvel ezelőtt kezdtek el együtt dolgozni (Fotó: Leblanc Győző)

Szeredy Krisztina: Támogató társra találtam Győzőben

Leblanc Győző partnere, Szeredy Krisztina is hasonló véleményen van partneréről, így nem is volt kérdést, hogy e jeles évfordulót is közösen szervezik meg és élik át.

– Győzővel nagyon jól kijövünk egymással, szép eredményeket értünk el. Szerettem volna megkoronázni az elmúlt 45 évemet és a sikereinket. Amikor ezt a vágyamat elmondtam neki, partner volt benne. Tulajdonképpen közös barátok, kollégák voltak velünk.

Szerettem volna nekik adni valamit, mert sokat tettek ők is hozzá az életemhez.

Végre nem munka kapcsán találkoztunk, hanem egy olyan helyzetben, amikor mindenki kikapcsolódhat, és átadhatjuk magunkat a beszélgetéseknek, a mulatságnak, a szórakozásnak. Így is történt, nagyon sokan jöttek el.

A szervezés oroszlán részét magamra vállaltam, de Győző végig ott volt mögöttem, és jó tanácsokkal látott el.

Támogató társra találtam benne – mondta lapunknak az énekesnő, akinek eddig valahogy mindig úgy hozta az élet, hogy nem sikerült méltó módon megünnepelni a születésnapját. Most érkezte elérkezettnek az időt, és most állt össze minden, hogy végre bepótolja, ami mindez idáig elmaradt.