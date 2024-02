Leblanc Győző: „Nyitott vagyok a szerelemre”

Leblanc Győző éppen másfél évvel ezelőtt, tragikus hirtelenséggel veszítette el imádott párját, Tóth Éva énekesnőt. Azt szokták mondani, az idő begyógyítja a sebeket, de úgy tűnik, az ő esetében ez nem teljesen van így. Mint mondja, az együtt töltött húsz éven nem lehet egy legyintésre túllépni, mert csodálatos közös életet kaptak a sorstól.

Leblanc Győző másfél évvel ezelőtt veszített el párját, Tóth Éva énekesnőt (Fotó: Leblanc Győző)

Leblanc Győző nem tudja elfeledni az Évával töltött húsz évet

Sokszor volt mélyponton, a Borsnak szeptemberben árulta el, hogy óriási változás állt be az életébe, eladta a házat, ahol Évikével éltek együtt, és visszaköltözött oda, ahol a gyermekkorát töltötte. Lapunknak most arról mesélt, bár jól érzi magát a szülői házban, azzal még sem tud megbékélni, hogy egyedül éljen.

– Vannak napok, amikor a szomorúság visszaköltözik a lelkembe. Nem lehet elfelejteni az együtt töltött húsz évet. Gyönyörűen, boldogan éltünk együtt Évával. Manapság ez már ritkaság számba megy – kezdte a Borsnak. – Nagyjából fél éve költöztem a Nagytétényi útra, abba a házba, ahol születtem. Tataroztattam, felújíttattam és nagyon jól érzem magam benne azt leszámítva, hogy nem tudok egyedül élni. Nehéz! Hála istennek a fiaimra mindenben számíthatok, segítenek nekem.

Borzalmas egyedül, mert közösségi ember vagyok, és mindig volt társam.

– Három nagy szerelem volt az életemben, az egyik Évike. Bár jó lenne valakivel megosztanom a mindennapokat, nem tudok gombnyomásra működtetni az érzelmeket. Semmi garancia nincs rá, hogy valaha még újra megtörténik velem, de nem zárkózom el, nyitott vagyok a szerelemre – mondta a 76 éves énekes.

Szeredy Krisztinával tavaly tavasszal több hetet töltöttek Ausztráliában (Fotó: Leblanc Győző)

„Még mindig sérült a lelkem”

Tóth Éva elvesztése után a munkában is megrekedt Leblanc Győző, hiszen hosszú évek óta nem csak a magánéletben, hanem a színpadon is egy párt alkottak az énekesnővel. Tavaly azonban egy új partnerre lelt, Szeredy Krisztina énekesnő személyében. Azóta már megjárták együtt Ausztráliát, közös dalt készítettek, és nyáron, ősszel, de még év végén is rengeteg felkérést kaptak közösen. Klipjük forgatásán egy csókjelenetnek is szemtanúi lehetnek a rajongók, és akarva akaratlanul is többen összeboronálták a két művészt. Az is igaz, hogy az előadói párosok között működnie kell a kémiának, és ez az ő esetükben is igaz. Érdeklődésünkre, hogy a csinos Krisztinával a munkán kívül szorosabb kapcsolatba kerültek-e, őszintén válaszolt Leblanc Győző.

A helyzet változatlan. Még mindig sérült a lelkem Éva elvesztése miatt.

Krisztinával nagyon jó, őszinte barátság alakult ki közöttünk. Olyan dolgokban is segít nekem, amit annak idején Éva csinált. Jó együtt dolgozni vele, tetszik az az új világ, amit ő hozott az életembe. Boldog ember vagyok ismét Krisztina mellett. Azt szokták mondani, soha ne mond, hogy soha.

A kapu nyitva van, hiszen ő egy gyönyörű csinos nő. Kicsit én vagyok bajban, hiszen 33 év a korkülönbség közöttünk.

Nem szeretném, ha emiatt kinevetnének az emberek. Szoktam mondani, fiatalember legyen a talpán, aki az ő temperamentumát fölvállalja – mondta mosolyogva az előadó. – Maradunk barátságban, és ez így van rendjén – fűzte hozzá.

Sokan összeboronálták a két művészt (Fotó: Leblanc Győző)

Nyolc héten át Amerikában lép fel új partnerével

Hatalmas öröm érte Leblanc Győzőt, nemrégiben a tengerentúlról kapott meghívást. Az előadóművész tizenötödik alkalommal tér vissza Amerikába, ahova február 8-án indult kolléganőjével, Szeredy Krisztinával. Floridában, Kaliforniában négy-négy, míg New Yorkban két fellépéssel lépnek a kint élő magyarok előtt színpadra. Tavaly óriást sikert értek el együtt Ausztráliában, remélik, most is hasonló élményekkel térhetnek majd haza.

– Nyolc hetet fogunk eltölteni Amerikában. Leírhatatlan öröm számomra, hogy ezt megélhettem. A régi szép időkből is ismernek a kint élők, Évikével is sokszor megfordultunk kint. Boldogsággal tölt el, egyre több felé eljut a Krisztinával közös produkciónk híre. Évivel inkább érzelmesebb műsort csináltunk, Krisztinával pedig vidám szórakoztató előadással állunk színpadra. Álló vastaps kíséri mindig a produkciónkat, reméljük kint is így lesz, és egy új színt hozunk a magyaroknak a kedves műsorunkkal.

Jut idő egy kis kikapcsolódásra is, hiszen délre, a melegbe, a nyárba utazunk, tudunk fürödni is az óceánban. Gyönyörű helyen lesz a szálláshelyünk.

Ez az út kicsit kizökkent a mából, ami mindig pozitívan szokott rám hatni. Bízom benne, hogy április 2-án boldogan, ragyogva térünk haza, csakúgy, mint tavaly Ausztráliából – mondta.