„Amikor Évikém elment, akkor azt hittem, mindennek vége” – Leblanc Győző másfél évvel párja elvesztése után újra boldog

Leblanc Győző nyolc hetet töltött Amerikában. Főleg a munka szólította a tengerentúlra, ugyanis egy 12 állomásos turnén vett részt partnernőjével, a szintén operaénekes Szeredy Krisztinával.

Leblanc Győző több mint másfél évvel imádott párja, Tóth Éva halála után újra boldog. (Fotó: Szeredy Krisztina/Facebook)

Leblanc Győző és partnere óriási sikert arattak Amerikában

Kivétel nélkül mindenhol óriási sikert arattak, és bár nem először jártak az USA-ban, mindketten rengeteg élménnyel gazdagodtak. A művész a Borsnak mesélt élményeiről, amik még olyan frissen élnek benne, mintha tegnap szállt volna le a repülőgépről.

– Azóta nem sikerült egyszerűen átállnom. Ilyen még sosem fordult velem elő, egyelőre éjszaka ébren vagyok és nappal alszom – kezdte mosolyogva lapunknak az operaénekes.

– Próbálkozom minél később lefeküdni, de úgy tűnik, időre van szükségem, hogy teljesen normalizálódjanak a mindennapjaim. Ez a legkevesebb, mert a kint töltött idő mindenért kárpótol.

Elképesztő diadal menetben volt részünk Krisztinával, minden túlzás nélkül kijelenthetem, hogy meghódítottuk a magyarok, és a kint élő családtagjaik szívét Amerikában

– mondta boldogan Leblanc Győző.

Győző és Krisztina meghódították Amerikát. (Fotó: Szeredy Krisztina/Facebook)

„Amikor Évikém elment, akkor azt hittem, mindennek vége”

A két művészt ugyan a munka szólította a tengeren túlra, de rengeteg idő jutott a pihenésre. Vendéglátóik elképesztő mennyiségű programokkal készültek, így azon túl, hogy államról államra jártak, voltak színházban, és rengeteg nevezetességhez is eljutottak. Ráadásul Győző március 28-án a születésnapját is kint ünnepelte.

Éppen Arizonában tartózkodtunk, amikor betöltöttem a 77. életévemet. Nagyon kedvesek, aranyosak voltak a vendéglátóink, még egy meseszép tortával is megleptek.

– Korábban sosem ünnepeltem az évfordulóimat, tulajdonképpen ez volt az első ilyen eset.

Valahogy nem voltam kibékülve sosem az idő múlásával, de most már büszke vagyok rá.

– Főleg arra, hogy ilyen korban bejártam egész Amerikát egy sikeres turnéval. Mindez pedig annak köszönhető, hogy a sors összehozott engem Szeredy Krisztinával. Tökéletesen kiegészítjük egymást a színpadon – mesélte büszkélkedve a művész, aki több mint másfél évvel ezelőtt veszítette el szerelmét, Tóth Éva énekesnőt, akivel 20 csodálatos évet töltött el.

Éva halála óta először tért vissza belém az az érzésvilág, ami Leblanc Győzőt egy életen át jellemezte.

– Mindig pozitívan láttam a világot, ezen az amerikai turnén ez visszajött. Ez az út egy csoda volt. Most újra kinyílt egy kapu előttem. Amíg az egészségem bírja és a lelkesedésem sem hagy alább, többször is megismételhetnénk. 77 éves koromra ez egy óriási lehetőség számomra. Valahogy a Jóisten így akarta. Életem egyik legfontosabb személyét elvette tőlem, de valamelyest kárpótol azzal a sok jóval, amit most átéltem. Az élet megy tovább.

Amikor Évikém elment, akkor azt hittem, mindennek vége. De most végre kimondhatom, hogy újra boldog vagyok.

Nyolc hetes röpülésen vagyok túl – mondta lelkendezve az operaénekes.

Március 28-án töltötte a 77. életévét. (Fotó: Szeredy Krisztina/Facebook)

Szeredy Krisztina: Győző egy igazi úriember

Leblanc Győző és Szeredy Krisztina tavaly kezdték meg a közös munkát. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy a tavalyi ausztráliai turnéjukon „tesztelték,” milyen módon tudnak együtt működni a színpadon. Fantasztikus koncertsorozatot tudhattak maguk mögött, így visszatérésük után sem állt meg a közös munka, klipeket készítettek, felléptek, egyik felkérés jött a másik után. Rengeteg időt és energiát fektettek mindenbe, aminek meg is lett az eredménye, hiszen azóta is remek párost alkotnak, és a közönség is hamar a szívébe zárta a művészeket. A mostani amerikai turné pedig ismét egy visszaigazolás számukra...

Egy hullámhosszon vagyunk, együtt rezgünk a színpadon.

– Kinyílt számomra is egy olyan ajtó, ami a szóló karrierem idején csukva maradt. Sokat csiszolódtunk az elmúlt hónapokban. Nálunk az elegancia nagy teret hódít, és ezt nagyon értékeli a közönség. Ez az amerikai turné nagyon intenzív volt, de csodálatos volt minden perce. Teljesen összekovácsolódtunk szakmai és baráti oldalról egyaránt. Sokat adott nekem ez az utazás. Jól éreztem magam, minden előadás után elégedettséget éreztem, és egy olyan fokú hajtóerőt kaptam, ami azt eredményezte, hogy hazatérésünk óta még nagyobb elánnal tudunk együtt alkotni. Győző egy igazi úriember a színpadon és a magánéletben is.

Győzőt mindenki szereti, óriási lelke van. Mindketten szívből dolgozunk, úgy gondolom, hogy igazi partnerre leltem a személyében.

– Újult erővel, kipihenve tértem vissza Magyarországra, és most itthon folytatjuk a közös munkát – nyilatkozta lapunknak az énekesnő.

Az Amerikában töltött legjobb pillanatok az alábbi galériában tekinthetők meg.