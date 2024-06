A rajongók szerint ez nagyon nincs rendben: csúnyán megsérült a harmadik trimeszterben járó Kulcsár Edina

Kulcsár Edina negyedik gyermekét hordja szíve alatt. Az ifjú trónörökös a magyar rapperek királyának, G.w.M-nek és és a modellnek szerelemgyereke, és G.w.M nem rejtette véka alá, hogy mennyire örül a kicsi érkezésének. Annyi bizonyos, hogy ők az ország legmegosztóbb álompárja. Vannak, akik rajongásig szeretik őket és példaként tekintenek a házasságukra, mások azonban kritizálják őket. Kulcsár Edinának sok döntésével nem értenek egyet a rajongók: ilyen például az, hogy fizetős csatornát indítottak, amelyen keresztül családjuk magánéletét mutatják be. Sok magyar szerint a gyerekek számára nem egészséges az, ha kamerák előtt nőnek fel. Most pedig újra messzire rúgta a pöttyöst Edina.

Sokan nem értenek egyet Kulcsár Edinával és G.w.M-mel

G.w.M nagyon örül annak, hogy fia születik

Arról már a Bors is beszámolt, hogy G.w.M nagyon örül, hogy fiút várnak. Korábban már elmondta, hogy amikor először meglátta Edinát, csak arra tudott gondolni, hogy akar tőle egy fiú gyermeket, most pedig álma teljesült. Nemrég pedig azzal akasztotta ki az embereket, hogy fizetős csatornájukon azon vigadozik, hogy az ultrahangos felvételek szerint a fiának igen nagy a pénisze.

Ez egy maffiavezér! Nézd azt a pacekot, ugyanolyan, mint az enyém! Hatalmas a f****, megijedt az orvos!

– Kérdezem tőle, hogy ez ugye nagy? Mondja: hát, ez nem kicsi. Mondtam is neki, tudja, mi munka volt ebben, doki?! Á, nagyon örülök, feldobódott a napom, meg az egész életem! – büszkélkedett a rapper, miközben fia ultrahang fotóit nézte. Ezzel párhuzamosan videóhívásban volt egy barátjával vagy családtagjával, Edina pedig boldogan kamerázta a felemelő pillanatokat - írtuk korábban.

Edina túlhajszolja magát

Arról is cikkeztünk már, hogy a rajongók nagyon aggódnak Edina egészségéért. A kismama immáron a harmadik trimeszterben jár, azonban még mindig rengeteget dolgozik. Viszi a háztartást, három kicsi gyermeket nevel, dolgozik influencerként is, és rendezvényekre jár. Sokak szerint ez már nagyon sok, és teljesen rá fog menni az egészségére. Most éppen a sztorijaiban arról számolt be, hogy a gyerekek sokszor annyira összekoszolják a ruháikat, hogy nem lehet őket géppel kimosni. Éppen ezért kézzel kell mosnia. Sajnos azonban olyan erőteljesen sikált, hogy a 24 óráig elérhető Insta-szotija szerint csúnyán megsérült a keze, és most rendkívül piros.