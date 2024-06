Páros lábbal szálltak Kulcsár Edinába: vajon kiről feledkezett meg apák napján?

Az ember fiának lassan az a benyomása, hogy Kulcsár Edina szándékosan dob csontot annak a 655 ezer embernek, akik követik őt Instagramon, hogy aztán valamiféle furcsa indíttatástól vezérelve figyelje, ahogy tömegek rántják le róla a keresztvizet. Talán, de csak talán, fel kéne vennie egy szakembert, aki átnézi a posztolásra szánt tartalmait, mielőtt magára rántja a gonoszdi fotelhuszárok seregét.

Kulcsár Edina buzgó, apák napi hálaadása sokak szemét szúrja Fotó: archív / hot magazin

Kulcsár Edina egy apát elfelejtett

Történetesen elég lenne csak a volt férjét megbízni, hiszen Csuti éppen egy marketingcéget vezet. Ezzel apák napján mindjárt két legyet is üthetett volna egyetlen csapással. Hiszen, ha a volt férj kezelné a megosztott tartalmakat, talán figyelmeztethette volna Edinát, hogy van két olyan gyermeke is, akinek ő az édesapjuk, így az apák napi köszöntésben, legalább egy fél sort szentelhetett volna neki is. A posztban ugyanis csak G.w.M kimagasló apai képességeiről ejt szót, ami feltűnt a kommentelőknek is, akik igen nagy számban teszik helyre Edinát.

„Vagy valami hasonlót...”

„Liptai Claudia mindkét gyermeke apjának köszönetet nyilvánított. Szép gesztus szerintem, így illene. Hisz apaként a volt férjed is helytáll” – figyelmeztette Kulcsár Edinát egy követője, akihez többen is csatlakoztak.

„Nem csak ő a gyerekednek az apja, hanem Csuti is”

– például így.

„Örökre szóló felelősségteljes szerep? Nem az lett volna az előző házasságodban is?” – és így.

Egyikük pedig még egy alternatívát is kínált a rövidesen négygyermekes anyukának.

„Soha nem szoktam kommentálni sehova... De azért Csutinak is illet volna egy hasonló poszt. Még ha csak annyi hogy " Bár már külön utakon vagyunk, azért sosem felejtem hogy milyen két kis csodát hoztunk erre a világra. Köszönöm! Boldog apák napját neked is!" Vagy valami hasonlót.. Fordított helyzetbe nem tudom mit szólnál ha csak az akkori párját köszönti fel anyák napján, téged nem.. A múlt elmúlt, ez így van, de attól még tisztelettel lehetnétek egymás felé!” – fogalmazta meg véleményét a követő-rajongó.