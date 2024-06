"Nélküle én sem lennék" - könnyekig ható bejelentést tett Kulcsár Edina

Közös képekkel ünnepli Instagram-oldalán gyönyörű édesanyja születésnapját Kulcsár Edina. A kismama érzelmes soraiban elmondta, nagyon hálás anyukája támogatásáért, és sosem felejti el azt a rengeteg szeretetet, amit az élete során kapott tőle.

Ünnepel a várandós celeb! (Fotó: archív / hot magazin)

Ezen a napon született édesanyám, aki nélkül én sem lennék.

Aki megmutatta, milyen az önzetlen szeretet és minden olyanra megtanított, amiknek köszönhetően az lehetek, aki ma vagyok. Életem végéig hálás leszek neki mindenért, amit értem tett!

Boldogságos Születésnapot Anyuci!

- írtja posztjában az egykori szépségkirálynő, akinek szavai könnyekig hatották az édesanyját.

Jajjj, hát most sírok, persze örömökben, a szavaid miatt…

Nagyon szépen köszönöm kincsem, de tudd hogy én pedig érted születtem. És ezt nagyon nagyon biztosan tudom és érzem! Szeretlek nagyon

- reagált egy hozzászólásban az ünnepelt. Arról is írtunk, hogy Edina nemrégiben talpig feszülős ruhában pózolt, amely annyira rásimult a hasára, hogy a kommentelők születendő gyermeke körvonalait is felfedezni vélték a fotón. Ha a megható posztra is kíváncsi vagy, azt itt nézheted meg!