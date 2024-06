Újabb mérföldkő: már a családjának is bemutatta kedvesét a Házasság első látásra sztárja

Andris és kedvese, Réka már 8 hónapja vannak együtt, a műsor forgatása óta, de egészen mostanáig titkolniuk kellett a kapcsolatukat. Ennek viszont szerencsére vége, és nagyon úgy tűnik, hogy sikerrel vették ezt az akadályt. A Házasság első látásra sztárja már be is mutatta új párját a szüleinek és lapunknak azt is elárulta, mit gondolnak Rékáról.