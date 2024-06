Házasság első látásra: Így mutatta be egymásnak volt feleségét és új kedvesét Andris

A Házasság első látásra legbalhésabb párosa címet egész biztosan Petra és Andris tudhatta magának a műsor alatt, ám ez már a múlté, szent a béke kettőjük között, sőt még barátok is lettek. A forgatás óta olyan jóban vannak, hogy Andris még új párját is bemutatta Petrának, bár nem egészen úgy alakult, mint amire számított. Andris a Borsnak azt is elárulta, hogy milyen most kettejük viszonya.

A Házasság első látásra szívtiprójára rátalált a szerelem Réka személyében (Fotó: Kabai András)

Andris fontosnak tartotta leszögezni, hogy amit a nézők a műsorban láttak, az egy számára is új oldala volt, és Réka teljesen mást hoz ki belőle:

– Nyilván vele teljesen máshogy viselkedem, mint a műsorban, hiszen benne minden megvan, ami számomra fontos egy nőben és nem érezem azt, hogy egy olyan szituációban vagyok benne, ami párkapcsolatként sosem fog működni. Így neki egy teljesen más oldalamat mutatom, mint amit Petra kihozott belőlem.

Talán a kísérlet elején el is mondtam, hogy nekem nem olyan a szeretetnyelvem, hogy mondogatom a páromnak, hogy szeretem, mert máshogy szoktam kimutatni. De nála ez jött magától és sokszor mondom szóban is, hogy szeretem és fontos nekem. Szerintem ő az első barátnőm, akinél ez így van

– vallotta be.

A Házasság első látásra sztárja nem bízta a véletlenre a bemutatkozást

A DJ kifejezetten ideges volt az első találkozó előtt, hiszen teljesen különbözőnek látja a lányokat és nem akarta, hogy feszültség legyen közöttük. Erre egy frappáns szöveget is kitalált:

Emlékszem a legelső találkozásukra Petrával, mert úgy mutattam be őket egymásnak, hogy Petra az exfeleségem, Réka pedig a leendő. Persze, ez csak vicc volt, igyekszünk megélni a pillanatot egyelőre, és nem tervezünk ennyire előre. Csak azt hittem, hogy nagyon kellemetlen lesz és oldanom kell majd a hangulatot közöttük, de végül nem így lett. Szöges ellentétei egyébként egymásnak, úgy érzem, hogy semmi hasonló nincs bennük. Például Rékával nagyon egyforma a humorunk és ez nekem nagyon fontos, Petra viszont általában nem értette a műsor alatt sem, ha viccelődtem vele.

Andris új párja, Réka kénytelen volt végignézni, ahogy szerelme feleségül veszi Petrát (Fotó: Kabai András)

A műsor nem volt rossz hatással a friss kapcsolatra

Rékának ugyan végig kellett néznie, ahogy kedvese egy másik nőt vesz feleségül, Andris mégis úgy érzi nem volt rossz hatással a kapcsolatukra a műsor, hiszen sosem tekintett Petrára párjaként: