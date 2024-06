Lehull a lepel! Ez a lány csavarta el a Házasság első látásra szívtiprójának fejét

A Házasság első látásra szereplői sok mindenen mentek keresztül a forgatás óta eltelt közel egy évben. Andris és Petra, akik kapcsolata a műsor alatt meglehetősen viharos és konfliktusokkal teli volt, mára nagyon jóban van, igaz, csak barátként. Bár a kísérlet számukra nem volt sikeres, Andris azóta megtalálta a párját. Most pedig végre az is kiderült, hogy ki a titokzatos lány, aki elrabolta a műsor rosszfiújának szívét, sőt a hősszerelmes azt is elárulta, hogyan találtak egymásra.

A Házasság első látásra Andrisa megtalálta a párját (Fotó: Kabai András)

Andris elárulta, hol és hogyan ismerte meg Rékát, a barátnőjét:

Legelőször tavaly tavasszal pillantottuk meg egymást, bár akkor csak bekövettük egymást Instagramon. Ez még a műsor előtt történt és akkor nekem még volt egy másik kapcsolatom. Ezután ősszel, a műsor után újra összefutottunk egy edzőteremben és akkor nem tudtam őt hová tenni. Megvolt az összenézés, szemezés, de akkor nem léptem, nem is tudom, miért. Nem mentem oda hozzá elkérni a telefonszámát vagy ilyesmi. De egy újabb véletlen folytán az Instagram feldobta a sztoriját és leesett, hogy ő volt az a lány. Egy nagyon béna dumával írtam rá, hogy őt láthattam-e. Erre válaszolt és elindult egy nagyon közvetlen és szinte megállíthatatlan beszélgetés. Nem volt benne semmi erőltetett, vagy nehézkes, szinte azonnal tudtunk viccelődni egymással. Sőt, már az első nap azon poénkodtunk, hogy mikor költözik hozzám és hogy csináljak neki helyet a gardróbomban.

A Házasság első látásra sztárja biztos a szerelmében

Bár a műsorban sok baj volt a chatelésből, az egykori férj nem szereti az online ismerkedést, a személyes találkozókban hisz:

– Viszonylag hamar találkoztunk is, elmentünk sétálni és késő estig beszélgettünk, nagyon jó volt. Majd egy hét után úgy jött ki a lépés, hogy elmentünk wellnessezni, ami egy szintén nagyon fontos pontja volt a kapcsolatunknak. Eleinte sokat hezitáltam, hogy ez jó ötlet-e vagy túl korai esetleg, de végül ez volt az a fordulat, ami után egyértelműen éreztem, hogy ez nem csak egy futó kaland lesz.

Andris és Réka mindössze hat hét után költöztek össze (Fotó: Kabai András)

Mikor adásba került a műsor, az akkor alig fél éves kapcsolatuk egyik legnagyobb próbája az összeköltözés után a műsor miatti titkolózás volt, de úgy tűnik, ezt is kiállták: