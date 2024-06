Hajdú Péter elszánt: Tizenkilenc éves háborúnak vetek véget!

Hajdú Péter saját bevallása szerint és persze a rengeteg, róla készült fénykép tanúsága szerint is régóta vív hol ádáz, hol kevésbé leszánt küzdelmet a fölös kilók ellen. Részsikereket ugyan sikerült már elkönyvelnie, de alapvetően soha nem tudta hosszan megtartani a versenysúlyát, vagy legalább a kitűzött és elért célt. A Frizbi TV soron következő műsorában Péter egy igazi szaktekintéllyel beszélgetett a témáról, majd a Borsnak árulta el, most éppen hol tart a libikókában, már ami a súlyát illeti.

Fotó: Frizbi TV

Hajdú Péter: „A fogyókúra önmagában mit sem ér”

– Harmincéves korom óta az életem egy nagy, vagyis inkább több kisebb fogyókúra.

Azt „játszom”, hogy amikor már nem jönnek rám a ruháim és elérek egy kritikus tömeget, kiakadok és elhatározom magam.

– Eddig mindössze egyszer sikerült tizenöt kilótól megszabadulnom, de végül nem sikerült tartanom a súlyomat – kezdte lapunknak Hajdú Péter, aki jelenleg is diétázik és ha lassan is, de olvadnak róla a kilók. – Most éppen második hete diétázom keményen és eddig négy kilótól szabadultam meg. Ebben egyébként sokat segít, hogy a most pénteki Frizbi felvételén Dr. Tóth Tamás orvos-elhízásszakértővel beszélgettem, aki alaposan át is értékelt bennem minden gondolatot a fogyókúrával kapcsolatban, amit ma már inkább életmódváltásnak hívok, hiszen maga a szakember mondta ki, hogy a fogyókúra önmagában mit sem ér – fejtette ki a műsorvezető, aki a mostani kísérletet tudományos alapokra helyezte és azt is tudja, mit rontott el eddig.

Hajdú Péter néhány hete valóban kerekebbnek tűnt Fotó: Szabolcs László / hot magazin

„Negyven felett már nem babra megy a játék...”

– Dr. Tóth Tamás elárulta, hogy fogyásról nem akkor beszélhetünk, ha súlyt vesztünk, hanem akkor, ha egy évvel a kezdés után tartjuk az elért eredményt. Sajnos az eddigi mérlegem több időszakos fogyás, amit csak úgy tudtam elérni, hogy kikészültem. Elértem egy kívánt eredményt, majd tartottam egy bűnöző napot, amit még egy és még egy követett. Végül pedig kezdhettem mindent elölről. Na, ennek a tizenkilenc éves háborúnak vetek most véget! – tette le lapunknak és főleg önmagának a nagy esküt Hajdú Péter. – A siker kulcsa az „egyszerű” tudomány. Rendbe kell tennem az úgynevezett mikrobiomomat, amit a megfelelő zöldség-, hús-, és gabonaarány bevitelével érhetek el. Ugyanakkor figyelnem kell a megfelelő testmozgásra és a kielégítő alvásra is. Ez a „szentháromság” az egyetlen járható út a siker felé. Negyven felett már nem babra megy a játék – tette hozzá műsorvezető.