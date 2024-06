Gáspár Zsolti beváltja ígéretét: Csak ez a három birka nem örül a magyar győzelemnek

Zsolti gazda és persze majd minden magyar élőben követte a vasárnapi mérkőzést, hiszen a tét hatalmas volt. A magyar nemzeti 11 számára, csak a győzelem jöhetett szóba, és még így is számolgatással töltjük majd a csoportkörből még hátralévő napokat, hiszen minden azon múlik, hogy bejutunk e a négy legjobb harmadik közé. No, de hogy jön ide Gáspár Zsolti? Nos, a Farm VIP gazdája egy hatalmas, sütögetős bulival „tartozik” Szoboszlai Dominiknak és a magyar válogatott többi tagjának, hiszen ezt ígérte a meccs előtti buzdító videójában. A Bors ismét felkereste Zsolti gazdát, aki már ki is jelölte az „áldozati bárányokat”…

Gáspár Zsolti farmja vendégül látja a nemzeti 11-et. (Fotó: Knap Zoltán)

Három birka bánja a magyar válogatott győzelmét

– Azt hiszem, mindössze három lélek volt vasárnap este kis hazánkban, aki jobban örült volna, ha a skótok nyernek, de nekik alapos indokuk volt erre, hiszen szó szerint az életük volt a tét. Nos, szavatartó ember lévén, a felajánlott három birka, nyársra és kondérba kerül.

Annyi reményük maradt, hogy Dominik és a többiek tovább is jutnak, és szépen menetelnek tovább, egyenesen a döntőbe.

De július 14-e után bármikor kész vagyok vendégül látni a teljes magyar válogatottat, a gyúróval, az edzővel, a segédedzővel, de még a vizes nyolcassal és minden családtaggal együtt – kezdte lapunknak a még mindig győzelmi mámorban úszó Gáspár Zsolti, aki a fair play jegyében a skót srácokat is várja a „szerény” ünnepségre.

Reméljük, Szoboszlai Dominik szereti a birkahúst, mert Gáspár Zsolti tanyája azzal várja őket.. (Fotó: AFP)

Marco Rossinak birka raviolival és tiramisuval készül Gáspár Zsolti

– Ahogy láttam a mérkőzést, van miért újra összehozni a két válogatott játékosait. Jó lenne, ha a skót kapus Angus Gunn és a mi támadónk Varga Barna az én bográcsom fölött nyújtanának egymásnak békejobbot a csúnya és szerencsétlenül alakult csattanásuk után – ábrándozott Zsolti gazda, aki külön meglepetéssel készül Marco Rossi szövetségi kapitány számára.

– Arra gondoltam, hogy ennek a talján zseninek, külön kedveskedek majd, és összedobok neki egy fúziós menüt. Egy jó, birkás ravioli, amit lefojthat egy juhtejes tiramisuval. Egyébként még az is beleférhet, hogy néhány focirajongót is beengedek majd a bulira, csak hogy zengjen a Ria, ria, Hungára… – ordította a vonal végén Gáspár Zsolti a biztató rigmust.