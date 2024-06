Egy álommal kevesebb, Szoboszlai Dominik erről biztosan lemaradt

Grúzia legyőzte Portugáliát az Eb-n, ezzel végleg eldőlt, hogy a magyar fociválogatott nem lehet ott a labdarúgó-Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében. Pedig már a leendő ellenfelünk is megvolt, Marco Rossi együttese éppen Portugália ellen lépett volna pályára. A csapatkapitány Szoboszlai Dominik korábban többször is beszélt arról gyerekkori példaképe, Cristiano Ronaldo ellen szeretne focizni. Erről most biztosan lemarad, s erre emlékeztette egy rajongója is a közösségi oldalán. A hozzászóló szerint nem volt tiszta a grúz-portugál meccs.

Teljesülhetett volna a gyerekkori álmod, C.Ronaldo ellen játszani, de az UEFA kérésére a portugálok eladták a meccset az újcsapat Grúzia javára

- írta a kommentelő.