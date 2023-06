Kitálalt a visszavonulásáról Dukai Regina, súlyos oka volt

Inkább gátolta, mintsem doppingolta a lámpaláz karrierje során Dukai Reginát. A korábbi énekesnő több tényt is elárulta magáról az Instagram-oldalán egy játék keretein belül. Leírta, hogy bizonyos helyzetekben hamar elkapja a pánik és a fulladástól, mélységtől is fél.

Dukai Regina elárulta, nagyrészt minek köszönhető, hogy befejezte az éneklést és a fellépéseket Fotó: Metropol

„Apu és Mama (az ő anyukája) is pont olyan rosszul tudott lenni egy-egy barlangos, mély vizes film, hír láttán, mint én. Szorító mellkas, nehéz légzés… Barlangba többnyire nem is tudok bemenni, ha mégis megpróbálom, akkor hatalmas önkontroll kell hozzá” – árulta el magáról Dukai Regina, aki rohant már ki pincéből mindenkin átgázolva, vagy leizzadva két perc után a Láthatatlan kiállításról. De olyan is volt, hogy egy idegennek kellett lenyugtatnia egy repülés alkalmával.

Megvolt az oka visszavonulni

Dukai Reginának a 12 év műsorvezetői munka sem volt elég ahhoz, hogy leküzdje a lámpalázat.

„A covid alatt itthon rögzítettem a híreket, de még így is ezerrel vert a szívem, ha beszélnem kellett. Pedig felvétel volt, amit egyedül én rögzítettem. Akkor állhattam meg, amikor akartam.

Az, hogy befejeztem az éneklést és a fellépéseket, nagyrészt ennek köszönhető. A lámpaláz inkább gátolt, mint doppingolt

– árulta el visszavonulásának legfőbb okát Dukai Regina.

A modellről az is kiderült, hogy kimondottan antiszociálisnak tartja magát. Gyerekként órákat elvolt egyedül a szobájában. Sosem akart táborokba menni, sosem akart számára idegen közösségben lenni. Az évek alatt ez csupán annyi változott, hogy most már nem érzi rosszul magát miatta és nem is hagyja, hogy bántsák ezért.