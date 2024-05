Ez már több a soknál: durva támadás érte Szabó Zsófit

Mint ahogy arról beszámoltunk Szabó Zsófi 10 év után visszatért a TV2-höz. A nézők láthatták már a csatorna reggeli műsorában, a Mokkában, mint műsorvezető. Ám emellett van egy másik fontos feladata is, ugyanis ő lett a TV2 Klub nagykövete.

Mindennek fényében azt híhetnénk, hogy minden rendben Szabó Zsófi életében. Közösségi oldalán is csupa örömteli hírt oszt meg, sugárzik róla a boldogság, ami mellett még bomba formában is van. Ám legfrissebb fotója láttán többen is ítélkezni kezdtek a csinos műsorvezető fölött.

„Magyarul nem megy?”

„Ropi”

„Tudom az építő kritika sem hiányzik senkinek, de tényleg borzalom! Mint egy giliszta. Nőiesség sehol. A fotók még rá is tesznek pár lapáttal. Ha így jó neki, hát legyen”

„Anorexia, vagy valami hasonló. Régen olyan nőies és babás lány volt, kár érte”

- érkeztek egyre másra a durva kommentek Zsófi képe alá.

Ám természetesen voltak olyanok is, akik tetszésüket fejezték ki Szabó Zsófi mosolygós fotó-összeállítása láttán. Mint például:

„Gyönyörű”

„Nagyon csinos”

„May is the month of expectation, the month of wishes, the month of hope” – írta Szabó Zsófi napsütéses, mosolygós fotójához, amit ide kattintva tekinthetsz meg. A szöveg egyébként annyit tesz: „Május a várakozás hónapja, a kívánságok hónapja, a remény hónapja”