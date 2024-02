Már hivatalos: Szabó Zsófi „hazatért” a TV2-höz, ebben a műsorban szerepel majd

Napok óta tartó találgatásoknak vetett véget Szabó Zsófi. A színésznő-műsorvezető visszatér a TV2-höz: a Mokkában és egy másik szerepkörben is feltűnik majd!

Szabó Zsófi meglepetésvendégként bukkant fel a TV2 sajtótájékoztatóján

(Fotó: Szabolcs László)

Szabó Zsófi: „Mindenhol jó, de legjobb otthon"

– Eltelt 15 év. A TV2 az anyacsatornám, itt leltem barátokra, kollégákra – kezdett bele Szabó Zsófi, aki meglepetésvendége volt a csatorna hétfői sajtótájékoztatójának.

Minden fiatal felnőtt azt érzi, hogy szeretne világot látni, szeretne otthonról elmenni, kipróbálni új élményeket

– itt a konkurens csatornához való kikacsintására utalhatott Zsófi, aki így folytatta:

– De megvan az érzés, amikor mindent láttál, mindent kipróbáltál, és hazaérsz, és rájössz, hogy mindenhol jó, de legjobb otthon? – tette fel a költői kérdést elérzékenyülve.

Nemcsak műsorvezető lesz

A Házasság első látásra című reality kapcsán összehívott sajtótájékoztatón az is kiderült: Zsófit a csatorna egyik ikonikus műsorában, a Mokkában fogjuk látni. A csinos anyuka ezzel kapcsolatban megjegyezte: rutinos koránkelő, így nem lesz probléma számára beérni a stúdióba reggelente.

Szabó Zsófi úgy érzi, hazatért a TV2-höz (Fotó: Szabolcs László)

Betty Tanakis hazatért

A csinos anyuka 2009-től kezdve – ekkor húszéves volt – a TV2 számos műsorában szerepelt. A Jóban Rosszban című sorozatban Betty Tanakist alakította öt évig, de feltűnt az Aktív, az Ezek megőrültek! és A nagy duett című műsorokban is.

Ezután, 2015-ben a konkurens csatornához igazolt, játékosként és műsorvezetőként is szerepelt ott. Tavaly év végén azonban ezt is megelégelte, mint mondta: elérkezett az idő, hogy váltson. Ekkoriban történt, hogy szőke fürtjeit barnára festette, de nem csak erről van szó.

Nemrég felreppent a hír, miszerint visszatér az őt híressé tévő TV2-höz. S ez most be is igazolódott. A csatorna népszerű reggeli műsorában láthatjuk majd: a Mokka műsorvezetője lesz Orosz Barbi, Pachmann Péter, Váczi Gergő, Istenes László és az első gyermekével várandós Iszak Esztit mellett. Illetve Zsófi lett a TV2 Klub nagykövete.