Erdélyi Mónika már feladta a reményt – Jákob Zoltán közbelépett

Kedd éjjel rengeteg dolga akadt a plakátragasztóknak, hiszen szerdára virradóra 300-nál is több plakát árasztotta el az országot, amelyen Erdélyi Mónika látható két képen is. A fotók között alig néhány hét és 20 kiló mínusz a különbség, jelezve, hogy a műsorvezető egy 15 éve tartó „háborúban” aratott győzelmet a fölös kilók felett. Erdélyi Mónika most a Borsnak fedte fel a gigászi súlyvesztése titkát, amit egyébként Jákob Zoltánnak és vadonatúj életmódprogramjának köszönhet. Annak a módszernek, amit a milliárdos üzletember és egy táplálozástudományi szakértőkből álló csapat fejlesztettek ki.

Erdélyi Mónika 20 kilótól szabadult meg (Fotó: Jákob Zoltán)

Erdélyi Mónika eddig nem járt sikerrel

– Nem titok, hogy hosszú évek óta ádáz küzdelmet vívok a kilók ellen, ahogyan az sem, hogy nincs mögöttem egyetlen, igazán sikeres fogyókúra sem.

Voltak ugyan részsikereim, de nyolc kilónál többet sosem sikerült ledobnom magamról, és azt is kínkeservek árán, hogy aztán pikkpakk vissza is ugorjon.

Hogy milyen módszerekkel kísérleteztem? Csak azzal nem, ami nem is létezik… – kezdte Mónika, aki már éppen kezdett beletörődni a folyamatos kudarcokba, amikor Jákob Zoltán mentőövet dobott neki, amit a műsorvezető láthatóan el is kapott.

Mónika és Jákob Zoltán barátsága idén januárban kezdődött, valahogy így:

Jákob Zoltán lelkesedése meggyőzte Mónikát

– Eljött az a pont, amikor feltettem magamnak a kérdést: Ez már mindig így lesz? Gondolok itt arra, hogyha fénykép készült rólam, azt csak szemből engedhettem meg, és azt is főleg úgy, hogy valaki mögé beálltam, hogy félig takarásban legyek.

Már ott tartottam, hogy vagy teszek valamit még egyszer utoljára, vagy elengedem ezt a fogyás témát, és örökre bujkálni fogok a fotósok elől, amikor megismertem Jákob Zolit, aki olyan lelkesedéssel mesélt az életmódváltó programjáról, hogy engem is sikerült meggyőznie, így belevágtam

– árulta el lapunknak Erdélyi Mónika, aki előtt addig ismeretlen, új dimenziók nyíltak meg, amikor rájött, nem kell egyedül végigmennie a kijelölt úton, hiszen a magyar milliárdosban egy támogató barátra is lelt.

„Zoli igazán jó barát...”

– Sok olyan időszak volt az életemben, amikor mindenre, teljesen egyedül voltam, és hozzá is szoktam.

Persze mindent meg lehet oldani egyedül, így a fogyókúrát is, de nekem eddig nem sikerült.

Most először éreztem, hogy nem vagyok egyedül, ahogyan azt is, hogy a felkínált segítséget örömmel fogadom el, hiszen korábban sem kérni, sem elfogadni nem voltam képes semmilyen segítséget. Zoli igazán jó barát, aki lelkileg is támogatott az úton, ami nem csupán a fogyásomhoz vezetett, hiszen egy teljes és komplex életmódváltáson mentem át, ami látványos reményt hozott – mesélte olthatatlan lelkesedéssel a műsorvezető, aki az elmúlt években gyakran vált az arctalan, fotelhuszárok céltáblájává.

Ezen a fényképen már jól látszik az átalakulás:

„Ezt nem lehet megszokni”

– Tudom, hogyha létezne olyan, hogy ”Ismert emberek kézikönyve,” akkor az első pontban azt taglalná, hogy miért, és hogyan ne olvassunk kommenteket, de nehéz elkerülni, hogy időnként ne fusson bele az ember egy-két ordas bántásba. A magánéletemmel sosem voltam támadható, így az egyetlen fogást találták meg rajtam azok, akik a külsőmre tettek megjegyzéseket.

Tényleg nagyon csúnya megjegyzéseket kaptam. Talán a tehén volt a legszebb jelző, amit rám aggattak.

Ezt nem lehet megszokni… Egyébként valahogy most ez a hozzáállás is megváltozott. Egy fényképem alatt fecskeként jelent meg az első pozitív hozzászólás, ami valahogy így szólt: »Jól látom, hogy Mónika sokat fogyott?« Hát kérem, a kommentelő szeme igen éles, hiszen tényleg 20 kilótól szabadultam meg, és ez csak a kezdet!” – zárta le Erdélyi Mónika.

Jákob Zoltán egészen Svájcig utazott, hogy tökéletesítse az életmódváltó programját: