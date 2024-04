Jákob Zoli tízmilliókat osztott szét

Sokan irigykednek arra, amit Jákob Zoli elért, amiért ekkora vagyonnal rendelkezik, és fényűző életet él. Azt azonban kevesen tudják, hogy az ismert üzletember a legnagyobb felelősséggel áll a pénzéhez, és amikor teheti, támogatja a rászoruló családokat. A segítségnyújtási szándéka okai mélyen gyökereznek.

Jákob Zoli számára mindig öröm, ha adhat - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Az adakozás még a gyerekkoromból fakad. Kis faluban nőttem fel és mindent megosztottunk egymással.

Nem ismertünk olyan embert, akinek sok vagy kevés volt.

Régen is adakoztam, de most, hogy sok pénzem van, jobban látszik. Rájöttem, hogy nemcsak nekem okoz örömöt, hanem azoknak is, akiknek kissé jobbá tehetem az életét. Igyekszem példát mutatni, hátha mások is kedvet kapnak hozzá – kezdte Zoli a hot! magazinnak.

Jákob Zoli örömöt lel abban, ha adakozik

Nem csak átmeneti segítségekben hisz, hiszen a tárgyakon felül élményeket és edukációt is biztosított már a rászorulók számára.

– Az adakozás egy tág fogalom. Mindenki talál olyat, amiben az örömet lelheti.

Például havonta egyszer elmentem egy autista iskolához, vittem bicikliket, mászókát, amire szükségük volt.

Intézmények felé jobb adni, mert tudom, hogy sokfelé megy. Máskor pedig családokon segítek. Vannak egyszeri, tűzoltásszerű támogatások, de próbálok hosszú távú segítségnyújtást biztosítani. Egy zenekarnak vittem például dobszettet, illetve volt, akinek szempilla- és körömtanfolyamot biztosítottam – mesélte az üzletember.

„Már a felnőtteket is szoktam ajándékozni”

Szereti megosztani az internetes felületein, hogy miként csal mosolyt a rászorulók arcára, mostanában pedig az adományozás egy új formáját próbálta ki, amivel az utca emberének is örömet okozhat.

Zoli ott segít, ahol tud - Fotó: ARCHÍV

– Mostanában az egyik közösségi oldalon kezdtem el, hogy én, mint a „modern kori Robin Hood”, az utcán adok a srácoknak.

Azóta már felnőtteket is szoktam ajándékozni.

Ez a fajta adakozás is örömöt okozhat. Szokatlan dolog, hogy egy ismeretlent az utcán leszólítva ajándékozok meg, de szeretem a szokatlan dolgokat – tette hozzá mosolyogva.

Zoli nemcsak rászoruló emberek, de fontos ügyek mellé is szívesen beáll, mint támogató, ezzel is elősegítve azok sikerességét.

– A legnagyobb mértékű adományomat a Heim Pál Gyermekkórház felé adtam, ötmillió forintot, illetve amikor a rádiók összefogtak az Ökumenikus Segélyszervezet által a daganatos gyermekek gyógyulását segítő, életmentő eszközök beszerzésére, abba is beszálltam ötmillióval – árulta el a mű­kö­röm­ki­rály.

