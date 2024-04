Heti Top: Vilmos herceg elhagyta a feleségét, kiszivárgott, kik lesznek a Nyerő Párosban

Vilmos herceg és Katalin hercegné minden lépését árgus szemekkel figyelik, miután utóbbi bejelentette: Károly király után, ő is rákkal küzd. Nem véletlen tehát, hogy olvasóinkat is a brit hercegi pár érdekelte a héten a legjobban, ám azért arra is kíváncsiak voltak, hogy kik szerepelnek majd a Nyerő Párosban, vagy éppen miért ért véget a műsor után a Házasság első látásra párjának a kapcsolata.

Vilmos herceg mindenben támogatja a feleségét (Fotó: Getty Images)

Vilmos herceg elhagyta a feleségét

Vilmos herceg utolsó nyilvános szerepvállalása március 20-án volt, március 22-én pedig Katalin bejelentette, hogy rákbetegséggel diagnosztizálták. Azóta otthon volt, hogy támogassa feleségét, ám közel egy hónap után vissza kellett térnie a hétköznapokba. Vilmos tehát újra munkába állt, és egy jótékonysági konyhánál segédkezett, ahol élelmiszereket pakolt.

