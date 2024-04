Vilmos herceg elhagyta a rákbeteg Katalin hercegnét

A királyi család nehéz időket él át. Az már az alattvalóknak is feltűnt, hogy Károly király és Katalin hercegné egyszerre kerültek kórházba, az év elején azonban még azt mondták, hogy nincs semmi komoly probléma. Hamarosan azonban kiderült, hogy nagyon is van miért aggódni. Először Károly király árulta el, hogy prosztatarákkal küzd. Az angol nép most nagyon aggódik a király miatt, azonban remélhetőleg az orvosok meg tudják menteni az életét. Nem sokkal később pedig Katalin állt a nyilvánosság elé, hogy bejelentse, ő is daganatos. Most pedig újabb nehézséggel kell szembenéznie.

Katalin hercegné küzd / Fotó: AFP

Katalin hercegné az egyik legnagyobb népszerűségnek örvendő tagja a királyi családnak. Vilmos rendkívül jól választott feleséget, a közrendi születésű Katalinban ugyanis minden megvan, amivel egy fontos királyi pozíciót betöltő személynek rendelkeznie kell. Már nagyon sokan várják, hogy megnézzék, milyen királynő lesz belőle, éppen ezért különösen tragikus, hogy halálos betegséggel diagnosztizálták, ráadásul ilyen fiatalon.

Vilmos herceg nagyon szereti a feleségét, és támogatja, amiben csak tudja. Utolsó nyilvános szerepvállalása március 20-án volt, március 22-én pedig Katalin bejelentette, hogy rákos. Azóta otthon volt, hogy támogassa feleségét. Közel egy hónap óta először tehát Vilmos újra munkába állt, és egy jótékonysági konyhához állt be segítőnek, ahol élelmiszereket pakolt. Londoban volt, szándékosan nem ment messzire, mindazonáltal a szakértől szerint Katalin ezt is nagyon nehezen viselheti. A férje ugyanis - bár rövid időre, de - elhagyta, hogy a munkáját végezze, egyedül pedig igen sebezhetőnek érezheti magát Katalin - írja a Mirror.