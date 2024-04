„Ez nem megengedett!” – áll a bál a TV2-es műsor két szereplője körül, eltanácsolnák őket

Magára haragították Kiss Márk stylistot a Next Top Model Hungary versenyzői. Kouyaté Hawa és Moritz Anasztázia verte ki a biztosítékot. Olyat tettek, ami Kiss Márk szerint a kibontakozó karrierjük végét is jelenhette volna.

„Nemhogy nem hívnak vissza, de máshová sem…"

Múlt vasárnap igencsak emlékezetes jelenetek szemtanúi lehettek a TV2 nézői: a Next Top Model Hungary versenyzői tüzes vonulást mutattak be. Szó szerint, speciális kesztyűjük tenyerét ugyanis meggyújtották, így sétáltak a tűzzsonglőrök között. Egy modell rémálma, hogy elessen a színpadon. Ha valamelyikük megbotlott volna, nemcsak a jó hírét, de a testi épségét is igencsak veszélyeztette volna. Ezzel tisztában volt Hawa és Anasztázia is, akik saját tűsarkú cipővel érkeztek a forgatásra. A tökéletes megjelenésükért felelős Kiss Márk már az adásban is helytelenítette ezt, most pedig közösségi oldalán fakadt ki a szerinte vérlázító tettre.

– Rendezvényeken, ahol hoszteszek vannak (akik egész nap állnak), vagy bemutatókon, ahol nem profi modellek, hanem civilek mutatnak be, előfordul, hogy elfogadható, ha saját cipőt hoznak. Divatbemutatóra sajnos nem megengedett! – szögezte le. – Az öltözékek szerves része a cipő, aminek nem mindegy a stílusa, színe, formája. Tudatosan vannak a szettekhez hozzárendelve! Képzelj el egy Dior-bemutatót, ahová a modell a saját Jimmy Choo vagy Zara cipőjét viszi…

Biztosan hazaküldik! És ha egy ilyen helyről hazaküldenek, nemhogy nem hívnak vissza, de máshová sem…

– méltatlankodott a műsor stylistja.

Kiss Márk: „Vannak kedvenceim"

Rajongói kérdésre azt is elárulta, hogy van-e kedvence a még versenyben lévő lányok között.

– Természetesen vannak kedvenceim, akiket a legalkalmasabbnak gondolok arra, hogy nemzetközi szintű modell lehessenek. Vannak azonban, akiket a személyiségük miatt kedvelek nagyon, még ha nem is látom bennük „A Modellt”, de nekik lehet például sikeres influenszer karrierjük – árulta el, majd hozzátette:

– Próbálok szigorú lenni, de sajnos (vagy nem sajnos) nem igazán megy. Inkább arra törekszem, hogy a végeredmény a lehető legjobb legyen.

