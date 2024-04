Durva kritikát kapott a TV2 sztárja: Nincs helye a Next Top Model Hungary-ben

Nem nélkülözi a drámát és a könnyeket a Next Top Model Hungary műsora, ahol egyre nő a feszültség az egymással versenyben lévő versenyzők közt a villában. Persze érthető, hiszen még ha alakulnak is barátságok, mindenki rivalizál a másikkal, hiszen csak egy lány győzhet. A tét hatalmas, hiszen a végső nyertesre mesés nyeremények várnak. Többek közt tíz millió forint és egy szerződés azzal az ügynökséggel, aki Palvin Barbit is foglalkoztatja, ami valljuk be, elég motiváló.

Keveházi Lili visszatérése felkavarja a Next Top Model Hungary kedélyeit (Fotó: TV2)

Tovább nő a feszkó a NTMH-ben

Vasárnap újra eggyel közelebb kerülnek álmaik eléréséhez a NTMH versenyzői. Azonban hatalmas légyként pottyant be a modellek levesébe, hogy az első adásban kiesett Keveházi Lilit a zsűri visszahozta a versenybe. Mert bár az édesapjának bizonyítani akaró gyönyörű fiatal lányt szinte mindenki kedveli, de akkor is, plusz egy rivális. Az biztos, a műsor következő, ötödik része sem nélkülözi majd a lányok csörtéit. Az egyik előzetesből kiderül, hogy Keveházi Lili összeszólalkozik Csordás Cintivel. A világhírű balettművész édesapával büszkélkedő barna szépségnek kőkeményen beszól szőke ellenfele:

„Én nagyon meglepődtem, hogy te megint itt vagy! Neked nem itt van a helyed!"

A legtöbb botrány egyébként mégsem a visszatért modell körül, hanem a korelnök Papp Gabi körül van. A sérült füllel modellé vált versenyzőt Baranyi Panna épp ezért nagyon utálja, már terve is van arra, hogy hogyan fogja kiejtetni a szerinte nagyon rosszindulatú játékost.