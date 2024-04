Durva dolgot állít a Next Top Model Hungary modelljéről a TV2 fiatal sztárja

Nem babra megy a játék, a Next Top Model Hungary fődíja többek között 10 millió forint és egy exkluzív modellszerződés azzal az ügynökséggel, aki a világhírű Palvin Barbit is foglalkoztatja. A versenyzők tisztában vannak vele, hogy ez a szint már nem játék, nem szórakozás. Ezért még ha alakulnak is barátságok, a feszültség egyre nő, a lányok úgy látszik képtelenek együtt élni.

A TV2 fiatal sztárja szerint a legtöbb konfliktus Papp Gabi miatt van Fotó: TV2

Háború dúl a NTMH luxusvillájában

A szépség a műsorban mondhatni alapfeltétel, ezenkívül annak, aki a legjobb akar lenni, minden kitartására, erejére, alkalmazkodóképességére szüksége lesz a verseny során. A lányoknak nemcsak az olykor extrém körülmények között zajló fotózások jelentik a kihívást, egymással, legbelsőbb félelmeikkel, az együttélés nehézségeivel és nem kevésszer a saját múltból visszaköszönő traumáikkal is meg kell küzdeniük a topmodellé válás útján a kamerák kereszttüzében. Hát ezen az úton már többen elbuktak. S bár korábban lapunknak a korelnök, Papp Gabi azt mondta: igyekszik kimaradni a vitákból, az eddigi adásokban szinte mindig az ő hisztijei miatt alakul ki ellenségeskedés. Ezt állítja a múlt heti műsor nyertese is, aki nem kertel, szerinte a rangidős modell igazi rosszindulatú játékos.

– Egészen elképesztő, amit Gabi művel és nem csak egy adásban, hanem végig – mondta határozottan a Borsnak Baranyi Panna.

Korábban arról beszélt nekünk, hogy milyen egy profi modell, hogy mindent tűr és alázatos, most viszont mintha ő lenne a leginkább hajlamos hisztizni minden apróságon. Sajnos a jelenléte negatív hatással volt a csapat hangulatára, és miatta két táborra szakadt a mezőny. Furcsa egyébként, hogy ő 34 évesen a 19 évesekkel veszekszik… Mint ahogy az is érdekes, hogy azzal a Cintiával lett végül jóban, akit korábban porig alázott! Ami igazán felháborított, az az volt, hogy még a barátnőm, Vidéki Vivi ellen is fordult, és mindenféle áskálódást kezdett ellene - feladatomnak éreztem bevédeni őt és szembe menni a hazugságokkal.

A korábban sokat bántott fiatal modell ezért komoly tervet szőtt, amiben segítségére van, hogy heti győztesként előnnyel érkezett az újabb fotózásra.

– Éltem is vele, sőt a zsűrinek is megmondtam, hogy az a célom most, hogy őt kiejtsem! De hogy mit eszeltem ki és hogy sikerül-e a tervem, az majd vasárnap este kiderül!