„Képtelen voltam fizikiailag felállni az ágyból” - Őszintén vallott depressziójáról a TV2 sztárja

Élesedik a helyzet a Next Top Model Hungary villájában, a lányok száma a március 17-én indult műsorban egyre kevesebb. Ezt természetesen érzik a modellek is, akik így a lehető legjobb formájukat igyekeznek hozni minden alkalommal, viszont van, hogy ez nem elég. Ilyenkor kemény kritikát is kaphatnak a zsűritől még akkor is, ha esetleg egy feladatot sikeresen megugrottak, ám nem a kellő hozzáállással végezték el. Kouyaté Hawa Krisztina is így járt, miután Axente Vanessa kemény kritikával illette őt egy fotózáson bemutatott viselkedése miatt.

Depresszióval küzdött. / Fotó: Instagram

Ez a szidás és az, hogy Hawa a műsor kezdete óta nem kapott pozitív vélemény a zsűritől nagyban hozzájárult ahhoz, hogy úgy érezze feladja a versenyt. Pláne, miután rájött a topmodell villában is egyedül van, egy versenytársára sem számíthat igazán. Márpedig ez rendkívül megviselte, nagyon magányosan érezte magát, hiányzott számára a családja, a barátja.

Próbálok, így benézni a szobába és üzenni telepatikusan, hogy tarts ki, szeretlek.

- mesélte Hawa villaszobájának hatalmas, Dunára néző ablakán kifelé nézve. Kiemelte, nem attól tartott, hogy szerelme elhagyná őt egy harmadik félért, hanem attól félt, hogy úgy érezné idővel esetleg a párja, nem éri meg rá várni. Ezt az érzést ugyanis már többször éreztette vele a férfi, a vitáik során:

Mondta, hogy a jövőben egy nagy nulla leszek, meg, hogy nem csinálok semmit. Azért nem csináltám egyébként semmit, mert kezeletlen depressziós voltam és képtelen voltam fizikailag felállni az ágyból.

- vallotta be kegyelten őszinteséggel Hawa.

Épp ezért a kemény kritikák után is úgy döntött nem mehet haza úgy, hogy ezt is feladja, mint a műsor előtt mindent, amibe belevágott: