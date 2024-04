Itt a vége? Fel akarja adni a versenyt a Next Top Model Hungary nagy esélyese

Ördög Nóra műsorvezetésével március 17-én elstartolt a Next Top Model Hungary, ahol az álmok valóra válnak. A tehetségkutató valóságshow-ban a modell jelölteknek a szépségük mellett állóképességükre, elhivatottságukra, alázatos hozzáállásukra és alkalmazkodóképességükre is szükségük van, hogy meggyőzzék a Next Top Model Hungary szakmai zsűrijét. A tét hatalmas, hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management két éves exkluzív modell szerződése vár a győztesre.

A Next Top Model Hungary versenyzője sírva omlott össze (Fotó: Bors)

Kiszáll a Next Top Model Hungary-ből Hawa?

Természetes, hogy a lányok – bár alakultak barátságok – rivalizálnak egymással, emiatt állandó a feszültség köztük. Kouyaté Hawa Krisztina mostanra úgy érzi, lelkileg eljutott arra a pontra, ahonnan már nem bír, nem akar felállni, és feladja a versenyt. S bár múlt héten az állatos fotózás után kemény kritikát kapott Axente Vanessától, nem emiatt omlott össze.

– A zsűri véleményét – bár néha pár másodpercig durcás vagyok, ha olyan – de mindig elfogadom, tanulni jöttem ide – mondta lapunknak az egzotikus származású Hawa.

A gondot az okozta, hogy hetekig távol voltam mindenkitől, nem tudtam semmit a családról, nem tudtam semmit az akkori páromról. Nagyon egyedül éreztem magam, hiába jött oda hozzám látszólag barátkozni bárki, végül mindig kiderült, hogy csak saját maguk érdeklik őket, nem én. Mintha mindig engem védeni akartak volna, közben szó se volt rólam, gyakran éreztem magam kihasználva, tényleg úgy éreztem, hogy nincs más út, csak az, hogy feladom!

A gyönyörű modell arról is mesélt, hogy ebben nyilván benne van az is, hogy korábban sosem volt önbizalma. Bántalmazó kapcsolatban élt, ahol a párja elhitette vele, hogy nem jó.

– Nagyon nehéz kiszállni egy ilyen kapcsolatból, egy ördögi kör, hiszen azt hiteti el veled a másik, hogy ha elhagynád, úgysem kellenél másnak, nála úgysem találsz jobbat, mert te nem érsz semmit. Végül szerencsére ki tudtam szállni. A műsor arra is jó nekem, hogy bent a lányok is gyakran dicsértek, volt, hogy a zsűri is, és rengeteget tanultam.

Hogy Hawa végül marad-e a versenyben, azt nem árulta el, azt viszont igen, hogy miért volt nagy a dilemma.

- Korábban sosem fejeztem be semmit, bármi érdekelt, bármibe kezdtem, mindig feladtam. A műsorba is édesanyám jelentkezett be helyettem, én elsőre nemet is mondtam. De végül úgy döntöttem, ez lesz az első dolog, amit végigcsinálok, hogy bizonyítsak magamnak!

Galériánkban megnézheted, hogyan változtak át a lányok.