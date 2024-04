Fokozódik a botrány! Sírva omlottak össze a Next Top Model Hungary lányai

Egyre közelebb vagyunk a Next Top Model Hungary műsor végéhez, amikor kiderül: ki lesz hazánk következő topmodellje. A versenyzők ehhez mérten egyre feszültebbek, kevesen bírják a rájuk nehezedő nyomást. Eddig is rengeteg vita, veszekedés, sőt kiabálás volt a lányok között, ami ezen a héten tovább fokozódott. Olyan szinten elfajul a botrány, hogy két nagyesélyes fel is akarja adni a versenyt…

Sellőnek öltözve, egy nagy akváriumban kellett a víz alatt pózolniuk a Next Top Model Hungary versenyzőinek (Fotó: TV2)

Kiborul a bili a Next Top Model Hungary mai adásában

Egyre nehezebben bírják cérnával a feszültséget és a rájuk nehezedő terhet a Next Top Model Hungary versenyzői, ami hatalmas kirobbanó vitákban csúcsosodott ki a héten is. Az egzotikus származású Hawa például olyan szinten kiborul, hogy fel akarja adni a versenyt. De a rangidős Papp Gabi se bírja tovább, úgy érzi céltáblája lett a lányok egy csoportjának, sírva omlott barátnője, Cintia karjába, aki nem engedi, hogy kiszálljon. Az sem könnyítette a csajok helyzetét, hogy a profi fotózáson sellőként kellett egy hatalmas akváriumba lemerülve, bent tartva a levegőt pózolniuk. A műsor végéhez közeledve a taktikázás is egyre többször kap szerepet, még a két, magát Svájcnak, vagyis semlegesnek kikiáltó Mészáros Lili és Jávori Lili is megbeszélik, kit hogyan lehetne kigolyózni a versenyből. Utóbbi ráadásul múlt heti győzteseként most erre nagy lehetőséget kapott: nehezítést tehet két modellre.

Az alapgondolatom az volt, hogy az erős embereket hiába fogom nehezíteni, túllépnek rajtam, mintha elnyomnának egy bogarat. Viszont akik gyengébbek, akik hullámvölgyben vannak, akik nem stabilak, rajtuk a nehezítés kifoghat

– mondta az adásban Jávori Lili.

Hogy Lili végül kire tesz nehezítést és eléri-e vele a vágyott célt, az vasárnap este derül ki, amikor is újabb lánynak kell búcsúznia élete nagy lehetőségétől. Az biztos, hogy az e heti adás is tele lesz könnyel, drámával és komoly beszólásokkal, a zsűritag Tombor Zoltán például az egyik lányra egyenesen azt mondja: boszorkány…