Hatalmas sikerrel folytatódott Mága Zoltán „50 év 50 koncert” jótékonysági missziója

Egy különleges zenei időutazás keretében, érzelemdús előadásokkal elevenítette fel pályafutását Mága Zoltán hegedűművész a minden eddiginél nagyobb, az MVM Dome telt házas, 16 ezer fős közönsége előtt tartott „50 év 50 koncert” című rendezvénysorozatának jubileumi gálaműsorán a Nemzet Színészeivel és Magyarország rangos előadóinak közreműködésével. A Liszt Ferenc-díjas hegedűművész 50. születésnapja alkalmából mintegy 500 fellépővel és közreműködővel szervezett koncertje nemcsak egyöntetű kiállás volt Európa és Izrael békéjéért, hanem az állami gondoskodásban és hátrányos helyzetben élő gyermekek megsegítéséért életre hívott új karitatív missziójának ünnepi, jubileumi előadása is. A Pro Caritate-díjjal is kitüntetett művész születésnapi koncertjén éppen ezért öt olyan alapítvány számára ajánlott fel egy-egy millió forint összegű támogatást, amelyek a gyermekek gyógyulását, fejlődését és jövőjét segítik. A karitatív célokat is megvalósító misszió a következő napokban és hetekben Magyarország nagyobb városaiban, Erdélyben és a Vajdaságban hirdeti majd a szeretet és az összefogás erejét, fontosságát, és viszi el a segítséget a rászorulóknak.