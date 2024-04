Így köszönti fel Donald Trump Mága Zoltánt az 50. születésnapján

A magyar hegedűvirtuóz, Mága Zoltán nemrég töltötte be 50. születésnapját. Eme jeles esemény alkalmából pedig nem akárki köszöntötte fel, mint Donald Trump. Az egykori amerikai elnök személyes gratulációval, díszlevélben köszöntötte a művészt a tavaly decemberben, aki a Republikánus Klub hagyományos évzáró gáláján kápráztatta el Trumpot a hegedűjátékával.

Trumpot elkápráztatta Mága Zoltán hegedűjátéka.

Kedves Zoltán! Melánia és én szeretnénk csatlakozni családtagjaidhoz és barátaidhoz, hogy egy varázslatos 50. születésnapot kívánjunk neked. Öröm volt megismerni téged tavaly decemberben. Egy rendkívül tehetséges hegedűs vagy!

- dicsérte Trump Mága Zoltánt, akit a világ egyik leghatalmasabb országának vezetője mellett a legrangosabb magyarországi művészek és politikusok, köztük Orbán Viktor miniszterelnök is felköszöntött.

A novemberi választásokon ismért harcba szálló korábbi amerikai elnök a levelet még február 19-én címezte, és azt Mága Zoltán fia címére, New Yorkba küldte, ezért kapta meg azt csak most az ország Érdemes Művésze, aki egy gálaesten ismerte meg Trumpot. Akkor a hegedűst állva, vastapssal illette, majd egy viccet is megejtett irányába, mondván, új kampányában a Prime Primissima díjas nevével kampányol: MAGA, azaz a „Make America Great Again” – „Tegyük újra naggyá Amerikát”.

Végül Mága Zoltán elárulta, hogy nagy koncertsorozat előtt áll, melynek egy része itthon, egy része pedig Amerikában fog zaljani, melynek kapcsán amerikai managere és Donald Trump stábja között már zajlik az egyeztetés, mikor és milyen helyszínen tudnak találkozni, és ennek része lenne az a koncert is, amelyet a volt elnök floridai, Palm Beach-i rezidenciáján tartanának majd az "50 év 50 koncert" című sorozat részeként, melynek legnagyobb hazai eseménye április 27-én az MVM Dome-ban lesz.

Személyes köszöntőt kapott Trumptól az 50. születésnapjára.