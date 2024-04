Gryllus Dorka olyan anyai kihívást kapott, mint még soha

Mindenki mindig mindenben támaszkodhat a többiekre Gryllus Dorka és Simon Kornél családjában, és egymásból töltekeznek. Az édesapa elmesélt egy jellemző történetet a hot! magazinnak.

Gryllus Dorka és Simon Kornél hagyják szerepelni nagyobbik fiukat Somát - Fotó: ARCHÍV / HOT MAGAZIN

– Csodálatos érzés hazamenni, és azt mondani: „Gyertek ide!” A minap is egy igen fárasztó nap után hazaértem, a gyerekek is kimerültek voltak. Köszöntem, és lerogytam egy puffra az előszobában. Először a kisebbik fiam, a hároméves Áronka jött oda, majd Soma is odaért, odabújtak, és ott relaxáltunk együtt: a három Simon.

Gryllus Dorka nagyobbik fia már szerepelni akar

Védik is ezt a családi egységet, főleg a gyermekeket, ám Soma nemrég betöltötte a tizenkettedik életévét, és úgy döntött, hogy „szeretne kilépni a fényre”, így az édesanyja egy Ins­ta­gram-­poszt­ban mutatott róla képeket a világnak.

– Soma már szerepelni akart, de kérdés, hogy mikor mondja azt az ember, hogy „Rendben, akkor szerepelj!” – árulta el Dorka.

– Szerettük volna megvárni, hogy legyen annyira érett, hogy ő maga tudjon döntést hozni ebben – vette át a szót Kornél. – Most az anyukájának azt mondta, hogy szívesen szerepelne, és Dorka csinált is a születésnapján egy posztot. Somika nagyon örült neki.

Így tehát a fiú megkapta az engedélyt, és az édesapának már a jövőről is van elképzelése.

– Még nem éri el folyamatosan a közösségi médiát, de ahogy őt ismerem, ha teljes mértékben megkapja a hozzáférést, lesz még ennek folytatása... – mondta mosolyogva.

Nem is csoda, hogy Soma szerette volna megmutatni magát, hiszen a színpadon és a kamera előtt már követi a szüleit.

Hogy úgy mondjam, az apja nyomdokaiba lép, mert én is tizenkét évesen kerültem először színpadra

– nosztalgiázott Kornél.

– Azon gondolkodtam, hogy ennyi idősen már volt, hogy szerepeltem apukámmal – emlékezett vissza Dorka is. – Nem voltam „szereplős” gyerek, de néha előfordult, hogy magával vitt valamilyen műsorba vagy a tévébe. Az azért nagyon más, amikor az ember már maga tudja azt mondani, hogy szeretne menni, mint ha, mondjuk, négyévesen berakják a gyereket egy reklámfilmbe – fejtette ki az édesanya.

Kezdetben aggódott az édesanya - Fotó: Szabolcs László / HOT MAGAZIN

„Azt mondta, ezt nem szeretné átélni”

Soma játszott már filmben, most azonban a szüleivel közösen forgat.

– Egy amerikai filmben kapott már egy kisebb szerepet, és a Zuniverzum című rövidfilmünkben is volt egy jelenete, de ez most egy komolyabb szerep. Aggódtam is, hogyan fogom tudni összeegyeztetni a munkát azzal, hogy az anyukája vagyok – mesélte a színésznő. – Volt már olyan felkérésünk, ami annyira kegyetlen történet volt, hogy ő mondta azt, hogy ezt nem tudja elképzelni, ezt nem szeretné átélni, és én sem szerettem volna. Ez a mostani sem egy vidám történet, de úgy gondoltuk, ezt megpróbálhatjuk – tette hozzá.

Családi szerepek Soma, Dorka és Kornél egy családot játszik Holtai Gábor rendező Itt érzem magam otthon munkacímű új filmjében. – Soma Dorkával és velem együtt komoly szerepet játszik a filmben – árulta el Kornél.

Viaszba öntve Kornél rendszeresen adja a hangját Benedict Cumberbatch brit színésznek, akinek a viaszszobra most néhány hónapig megtekinthető a Madame Tussauds Budapest panoptikumban.