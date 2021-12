Ma ünnepli 49. születésnapját Gryllus Dorka

Édesapja a méltán népszerű Kaláka együttes vezetője, Gryllus Dániel, édesanyja pedig a Jászai Mari-díjas rendező, Kőváry Katalin, így természetesen Dorkának is egyértelmű volt, hogy művészetekkel foglalkozik majd. Kezdetben a zenét választotta, több, édesapjához köthető zenekarban is énekelt, de később a színészet felé húzta a szíve, így a főiskola elvégzése után a kaposvári színházhoz szerződött le hosszabb ideig. A filmipar is felfedezte őt magának gyorsan, és jöttek a szerepek sorra.

Sikereit olyan elismerésekkel méltányolták, mit az Arany Medál díj – Az év színésznője közönségdíj, vagy a Legjobb színésznő díja az Osztrák Filmakadémia jelölésében. Előbb Geszti Péterrel alkottak egy párt, azonban válásuk után nem sokkal Dorka Berlinbe költözött, és kétlaki életet él ma is. Párja, Simon Kornél színész, akivel két gyermekük született: Soma, és Áron.

Gryllus Dorka kedvesével, Simon Kornéllal

Sok boldog születésnapot, Dorka!