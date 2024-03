Kamerák előtt sírta el magát Molnár Anikó: erre még ő sem számított

Molnár Anikó volt a Szerencsekerék játékának egyik legutóbbi vendége, a mostanában igencsak sikeres OnlyFans-karriert befutó szőkeség pedig olyan sikeresen vette az akadályokat a játékban, hogy nem egyszerűen a fődijjátékig menetelt, de azt is csont nélkül teljesítette. Olyan jól választott betűket, hogy már az első pillanatban szinte kirajzolódott a feladvány megfejtése, neki már csak ki kellett mondania, így milliókat nyert. Mindez alighanem Anikót is megdöbbentette, ugyanis egyetlen pillanat alatt örömkönnyek szöktek a szemébe. Az adás végén maga Kasza Tibi is bevallotta: meglepődött az egykori Nagy Ő könnyein, ugyanis azt hitte, Anikó mindent lazán vesz.