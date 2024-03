Milliókat bukott Tornóczky Anita, veszélyben az álomesküvő?

Tornóczky Anita igencsak elfoglalt életet él, van, hogy több tucat kutyát gondoz egyszerre. Az egykori modell okleveles kutyakiképző és több mint tíz éve aktív állatmentőként is dolgozik. Érthető, hogy többhetes forgatásokat nem tud most elvállalni, de a TV2 népszerű kvízműsorában, a Szerencsekerékben szívesen kipróbálta magát.

Tornóczky Anita otthonról könnyűnek gondolta a Szerencsekerék feladványait, de a műsorban is jól szerepelt (Fotó: TV2)

Tornóczky Anita: „Történt egy szerencsétlen félreértés"

– Sokszor hívnak műsorokba, de több hétre nem tudom kivonni magamat a saját életemből – fogalmazott nevetve a Borsnak a népszerű tévés személyiség.

– Gyakran nézem a Szerencsekereket, és sokszor nem értettem, hogy a játékosok hogy nem látják meg az egyszerű megoldást – fogalmazott Anita, aki nem tartozik azok közé, akik csak a kanapéról tudják a megfejtést.

Végig jól ment a szókitalálás, egészen a fődíj játékig, amikor is történt egy szerencsétlen félreértés.

− Kötőjelnek hittem az elválasztójelet, tehát nem tudtam, hogy csak el van választva a szó. Ez teljesen félrevitt – fogalmazott Anita, aki így az összegyűjtött 1 735 000 forintot, és a Szerencselány, Sydney van den Bosch borítékjában szereplő további egymillió forintot sem nyerhette el.

– Nem sűrűn játszom szerencsejátékot, mert az érzelmeim nagyon el tudnak ragadni. Veszíteni sem szeretek, mert nagyon maximalista ember vagyok. Gyerekkorom óta sportolok, így persze megtanultam kezelni, hogy nem mindig én vagyok az első, de nem szeretem.

Anita élvezte a műsor minden pillanatát (Fotó: TV2)

Spontán esküvőre számít

Míg Anita a játékokban nem feltétlenül szerencsés, a szerelemben annál inkább. Hat éve alkot már egy párt szerelmével, aki két évvel ezelőtt meg is kérte a kezét. Anita most a Borsnak elárulta, az esküvő még nincs napirenden. Mikor arról kérdeztük, hogy volt-e olyan célja a Szerencsekerékkel, hogy egy esetleges nyereménnyel álomesküvőt finanszírozzon, azt felelte:

– Nem gondoltam ilyesmire. Ha lesz esküvő, az spontán jön majd, ez abszolút jellemző az életvitelemre – ismerte el Anita, aki azért a szervezettségre is törekszik, hiszen akár egy tucat kutyát is felügyel egyszerre.

– Nyolc kutyám fixen van, de van, hogy 21-22 kutyára is figyelek egyszerre. Nagyjából ki is teszi a napomat, mire mindet megetetem, lemozgatom, ápolom, feltakarítok utánuk. Nem unatkozom – ismerte el Anita.