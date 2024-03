Milliárdos lett? Molnár Anikó tiszta vizet öntött a pohárba

Rendszerezett, nyugodt életre vágyik Molnár Anikó, így elhatározta, hogy az elkövetkezendő időszakban több figyelmet fordít magára és a szívének legfontosabb személyre, az anyukájára, akivel bár egy telken élnek, de alig találkoznak.

Molnár Anikó most döbbent rá, hogy nem tölt elég időt édesanyjával (Fotó: Polyák Attila)

Molnár Anikó elfoglaltságai miatt elhanyagolta a környezetét

Az elmúlt egy évben szinte minden percét lefoglalta OnlyFans-oldalának tartalomgyártása, mellette foglalkozásával, a sminktetoválással sem hagyott fel. A tavalyi évének nagy része a házfelújításról szólt, a magánéletére alig maradt ideje. Szeretne édesanyjával tartalmasabb időt tölteni, bepótolni, ami az elmúlt időszakban kimaradt. Sok rossz hírt hall a környezetéből, ez döbbentette rá, hogy tennie kell valamit. A csinos médiaszemélyiség a Mokkában vendégeskedett, ahol többek között erről is beszélgettek, de szóba került az is, hogy a jól működő vállalkozásának bevételét idén elsősorban élményekre szeretné költeni.

– Az az igazság, hogy az elmúlt időszakban úgy éltem, hogy mindenre volt időm, csak saját magamra nem. Anyukámra, a kutyáimra sem. Éjjel nappal dolgoztam, állandóan mentem, egyik nap tetováltam, másik nap fotóztam. Egy konditerembe sem jutottam el, látszik is, mert följött rám tíz kiló. Szeretnék anyuval is többet lenni.

Azt vettem észre, hogy nagyon sokat van egyedül, ritkán látom, mert szinte csak aludni járok haza.

– 76 éves, szeretnék még tartalmasabb időt eltölteni vele, programokat csinálni – mondta Anikó, aki műsorvezetői kérdésre, miszerint van-e valami különösebb oka az édesanyjával való felismerésnek, őszintén válaszolt.

Sok rossz hírt hallok, hogy az emberek épülnek le, időskori problémák lépnek fel, és a fejemhez kaptam, hogy továbbra is a munkát részesítsem előnyben.

Nekem csak anyukám van, nincs más. Neki meg én vagyok. Elgondolkodtam, hogy tényleg szeretnék elmenni mellette, és amikor már késő lesz, akkor fogok majd gondolkodni? Olyan világban élünk, hogy az elmúlt négy napban három ismerősöm halálhírét kaptam. Ez így nem mehet tovább, hogy tolom a mókuskereket, és saját magam mellett és anyukám mellett is elmegyek, aki a legfontosabb az életemben – osztotta meg gondolatait Anikó.

Anikó nem csinál abból titkot, mára megszűntek az anyagi gondjai (Fotó: Nagy Krisztián és Bacsa Péter)

„Sokkal jobban élek, mint egy évvel ezelőttig”

A műsorban beszélt a bakancslistájáról is, van három hely a világon, amit szeretne még látni. De hogy ki lesz az útitársa, hiszen a nagy ő-t még nem találta meg, egyelőre nem tudja. Anyukája már nem vágyik ilyen nagy dolgokra, és hiába szeretne Anikó rá költeni, nem tud, ráadásul meg is tehetné. Vállalkozása berobbant, és nem csinál abból titkot, hogy megváltozott az élete, azonban tiszta vizet öntött a pohárba, mert sokan azt gondolják, hogy milliárdos lett, pedig ez nem így van. Arról is van konkrét elképzelése, hogy jövedelmét mire fordítja.

Valóban sokkal jobban élek, mint egy évvel ezelőttig, könnyebben is keresem meg a pénzt, viszont nem szeretnék ingatlanokat vásárolni.

Minek? Nincsen örökösöm, nem is lesz. Nem szeretnék felhalmozni semmit, élményeket szeretnék gyűjteni. Arra szeretném elkölteni a pénzem, ahol élek az szebb legyen, szeretnék utazni – árulta el.