"Egyre közelebb van" - Esküvőre készülnek a Dancing szerelmesei?

Harminc éves lett Hegyes Berci, a Dancing with the Stars profi táncosa. Félt a harmadik X-től, izgult attól, változni fog-e valami, de ahogy fogalmazott, hála Istennek nem történt semmi. A jeles alkalmat egy wellnes hétvége keretein belül ünnepelte meg Szarvason barátnőjével, Fannival, és elmondása szerint ennek jobban örült most, mint bárminek. A partizás sem maradhat el, Fanni ugyanis egy meglepetés bulit szervez neki. Habár nem érzi öregnek magát, a tánc miatt a térdének és sarkának fájdalma jelezni szokta az idő múlását.

Esküvő előtt áll Hegyes Berci? Fotó: Szabolcs László

Nem érzi, hogy önmagában változott volna, legfeljebb azt veszi észre, hogy végre már meg meri mondani a másiknak a magáét. Jelenleg karrierjére fókuszál, valamint arra, hogy táncos magánóráiból egy tánciskolát hozzon létre, amelynek már a nevén gondolkozik.

Magánélete is tökéletes, imádják egymás humorát, imádják egymást. Az Ázsia Express nagyon megerősítette a kapcsolatukat:

Fannival nagyon jól megvagyunk. Sokat szoktunk utazgatni. Nagyon a társamra találtam Fanni személyében, nagyon szeretjük egymást.

- mesélte mosolyogva Berci a Mokka reggeli adásában. Pachmann Péter műsorvezető ennek következtében nem tudta kihagyni a kérdést: lesz-e esküvő?

Azt, hogy ez a kérdés jönni fog Berci is érezte, mivel megjegyezte, tudta, hogy feljön a téma. Ám sejtelmesen mosolyogva csak ennyit mondott rá: