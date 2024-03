Át akarták verni Mikes Annát

Szécsi Debórát és Mikes Annát barátnőkként már többször láthatták együtt a rajongók, miután Debóra nem egyszer osztott meg sztorikat róluk Instagram-oldalán, a követőik nagy örömére. Nos, ez most sem volt másként, miután hétvégén a két barátnő az I. kerületben találkozott egy vacsorára. A 24 órán keresztül elérhető történet azonban nem arról szólt, milyen jól érezték magukat, hanem arról, Annát hogyan próbálta meg átvágni egykori Dancinges kollégája.

Mikes Annát barátnője akarta átverni. / Fotó: YouTube

Szécsi Debóra szerint itt nyugodtan meg lehet állni. Azt mondja, Anna gyere be, nyugodtan hajtsál be, simán le tudunk parkolni. Be sem merten jönni ide az utcába, full le van zárva az egész

– mesélte Anna.

A videón valóban jól látható, hogy Debóra egy olyan helyen akarta, hogy barátnője leparkoljon, ahol még fehér-piros szalaggal el is van kerítve a parkolóterület, miszerint megállni tilos. Ennek ellenére jót nevettek a történteken, még úgy is, hogy viszonylag messze tudott csak Anna megállni a vacsorahelytől.

Sétáltunk egy 5 km-t

– nevetett Debóra.

Debóra és Anna a Dancing with the Stars második évada során voltak kollégák, amikor is Debóra profi táncosként debütált szerelme, Cooky oldalán, akivel négy adásig jutottak. A kétgyermekes anyuka ennek kapcsán ráadásul nemrég elismerte, párja rendkívül nehezen viselte azt, hogy a táncparketten nem ő irányít. Ahogy Debóra fogalmazott, majdnem ötször el is váltak miatta, pedig nem is házasok.