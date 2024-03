Vége a találgatásnak: itt a hivatalos lista, ők az Ázsia Expressz ötödik évadának versenyzői

Az ázsiai földrészre visszatérve hamarosan elindul az Ázsia Expressz ötödik évadának forgatása. A TV2 szuperprodukciójában ezúttal nyolc kalandvágyó pár próbál szerencsét Fülöp-szigetek és Tajvan mesés vidékén. Többek között útnak indul Stohl András és Till Attila, Mikes Anna és Krausz Gábor, Cserpes Laura és édesapja, István, hogy megszokott, kényelmes életüket hátrahagyva megküzdjenek a 10 millió forintos fődíjért. Ráadásul a nem mindennapi verseny alakulásába most először a nézők is beleszólhatnak.

Till Attila és Stohl András bőbeszédű párosnak ígérkezik. (Fotó: TV2)

Íme a lista: ők az Ázsia Expressz indulói

A TV2 idén újra műsorára tűzi közönségkedvenc kaland-realityjét, az Ázsia Expresszt. Az Ördög Nóra műsorvezetésével készülő szuperprodukció forgatása a napokban kezdődik a Fülöp-szigeteken, majd pár hét múlva Tajvanban ér véget. Ezúttal is készpénz, bankkártya és telefon nélkül, az otthon kényelmét hátrahagyva vágnak neki a nem mindennapi kalandnak az Ázsia Expressz sztárpárjai: a TV2 műsorvezetői, Till Attila és Stohl András; de útnak indul a Dancing with the Stars álompárja: Mikes Anna és Krausz Gábor. Vállt vállnak vetve indul útnak a híres apa-lánya páros: Cserpes Laura és édesapja, Cserpes István. De a népszerű házaspár, Laky Zsuzsi és Dietz Guszti is útnak indul. Sáfrány Emese és Béres Anett is szerencsét próbál, csak úgy mint Jolly és Szuperák Barbara. De Jimmy három fiából kettő, Zámbó Krisztián és Zámbó Adrián is útra kel. A versenyzők között szerepel Zsigmond Angéla, tartalomgyártó és párja, Mészáros Bende is.

Fotó: TV2

A nézők is beleszólnak

A műsor történetében először a nézők is beleszólhatnak a verseny alakulásába. A TV2 Play oldalán vasárnap éjfélig adhatja le mindenki a szavazatát, hogy kiderüljön, melyik páros az, akinek a legtöbben szurkolnak az Ázsia Expressz idei kalandjában. A tét nagy, hiszen az eredményen múlik, hogy kinek indul nehezebben, kinek könnyebben a verseny.

