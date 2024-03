Hűtlenséggel vádolják Valkusz Milánt a rajongói

Valkusz Milán, a hatalmas hírnévnek örvendő VALMAR zenei formáció idősebbik tagja sokszor beindítja a rajongók fantáziáját, de persze ez nem mindig sül el jól. A fiatal rajongók szerelmi történeteket, drámai sztorikat találnak ki kedvenc énekesükről, de az sem meglepő, hogy Marics Peti társának olykor olyan vádakkal kell szembenéznie, amik még kitalációnak is meghökkentők. Az élénk fantáziájú rajongók most azt pletykálják a neten Miloról, hogy barátnőjéhez egy cseppet sem hűséges, sőt azt is feltételezik, hogy a kéretlen találgatásokat egy névtelen közösségi média profilról próbálja cáfolni. Vajon csak egyes rajongók fantáziája túl élénk, vagy tényleg lebuktatták a sikeres zenészt?

Hűtlenséggel vádolják az élénk fantáziájú rajongók Valkusz Milánt. (Fotó: Nagy Zoltán)

Hűtlenséggel vádolják az énekest

Miló jelenlegi barátnője Petra egyszer már el költözött a zenésztől Marics Peti miatt. Jelenleg pedig nem sokat lehet tudni a kapcsolatukról, de többször is látták őket nyilvános helyeken együtt a rajongók az elmúlt időszakban. Mégis most a Redditen olyan pletykák röppentek fel, miszerint bár kapcsolatuk tökéletesnek tűnik, de több rajongó szerint vannak arra utaló jelek, hogy a sztár énekes nem nevezhető a hűséges típusnak.

Nagy lehet a szerelem, ha a Milo rendszeresen írogat lányoknak, hogy értük megy és hazaviszi őket

— írta feltételezését egy rajongó, mire egy olyan dolog történt, ami az összeesküvés hullámot nemhogy vissza vetette volna, de a botrányos szituációt csak még jobban duzzasztotta.

Valkusz Milán a történet kitalálós rajongók célkeresztjébe került. (Fotó: Facebook/VALMAR)

Valkusz Milán próbál védekezni?

Felettébb érdekes poszt jelent meg a rajongói feltételezések után, amelyet egy újonnan kreált felhasználóról osztottak meg, ami Milán kapcsolatát és hűségének elszámolhatóságát védi. A bejegyzést író illető mindeközben az állította magáról, hogy ő egy közeli barát, aki jól ismeri a sztárpár kapcsolatát. A rajongók ezt egy percig sem akarták elhinni, egyből jött a feltételezés, hogy maga az énekes, vagy barátnője próbálják a helyzetet visszabillenteni:

— Miért kell ilyen átlátszóan? — reflektált a kommentelő egy érdekes hozzászólásra, melyről azt feltételezik, hogy maga a zenész írhatta.

Soha nem csaltam meg

— jelentette ki az újonnan létrehozott közösségi média profil, amit gyanús elszólásnak tartanak a rajongók.