11 éve legjobb barátok Marics Peti és Valkusz Milán. A ValMar duó tagjai már többször bebizonyították, hogy bármiben számíthatnak egymásra. Amikor Tóth Andiék szakítottak, az is természetes volt, hogy az egyedül maradt énekes visszaköltözik az agglegénylakásba. Ami furcsa helyzetet teremtett, hiszen így hármasban éltek, mivel nem sokkal előtte Valkusz Miló barátnője beköltözött Marics helyére. Információink szerint már akkor hullámvölgybe került a rapper és kedvese kapcsolata.

Valkusz Milán és barátnője a hírek szerint Marics Peti miatt szakíthattak (Fotó: Instagram)

Marics Peti miatt szakíthatott Valkusz Milán és barátnője

A ValMar duó tagjainak barátsága saját elmondásuk szerint igazi véd– és dacszövetség. Mindig kiálltak egymásért, egymás mellett, de talán még sosem volt ennyire szükségük egymásra, mint most. Mint arról a Bors korábban írt: miután Tóth Andi szakított Mariccsal, a szomorú énekes visszaköltözött barátjához abba a lakásba, amit korábban együtt béreltek. Mindezt úgy, hogy akkor Valkusz már együtt élt szerelmével, Petrával. Onnantól egyre több lett a buli, a Sztárban Sztár után felszabadult srácok belevetették magukat az éjszakába. Már a búcsúbulin is magára hagyta barátnőjét Miló.

Együtt érkezett a barátnőjével az énekes, de aztán egyszer csak ő Marics Petivel távozott és nem láttuk visszajönni

– mesélte akkor egy stábtag informátorunk. − A szép lány nem túl boldogan üldögélt Milán nélkül Nemazalánnyal és annak párjával, sajnáltam, hogy úgy otthagyták. A két srác nagyon jókedvű volt, nem tudom hova mehettek.

Ezt érthető módon zokon vette Petra, aki egyébként is visszahúzódó típus, a rajongó lányok rohamát is nehezen kezelte. Úgy tudjuk, miután Peti élete részükké vált, egyre nagyobb lett a szakadék a szerelmesek közt. Főleg, hogy közben a ValMar szekere is nagyon megindult, és sok szabadideje nem maradt Milánnak. Majd pedig jött az a bizonyos esés, amikor a Budapest Parkban a koncertjükön Marics Peti eltörte a bokáját. Onnantól még nagyobb szüksége lett Valkusz segítségére.

Információink szerint Petra már el is költözött párjától, besokkalt. Mindenesetre a lábadozó énekeshez váratlanul beállító focista barátok csak a két jó barátot találták otthon, Milán zenésztársa mellől szállt ki a franciaágyból ajtót nyitni. A Curtis, Kabát Peti és barátaik által megosztott videón jól látszik, hogy igazi agglegénylakásban él a két srác, nyoma sincs gondos női kéznek. A fotók alatt pedig Kabát Peti kommentben jelezte: igazi kanszag volt a bérleményben. Természetesen kerestük Valkusz Milánt is a szakítás hírével, de az énekest nem értük el.