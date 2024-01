Dráma: koncert közben szenvedett balesetet Valkusz Milán

Úgy néz ki nincs ValMar nagykoncert sérülés nélkül. Tegnap ugyanis balesetet szenvedett Valkusz Milán első Papp László Budapest Sportarénás koncertjükön. Az énekesnek egy látványelemmel gyűlt meg a baja, az esetről több videó is készült. A felvételeken jól látszik, ahogy Milán a színpad szélére sétál, majd a rajongóik felé hajolva énekel, amikor is a pirotechnikai elemből hirtelen lángok csaptak föl, amivel ő így pont szembenézett.

Koncert közben szenvedett baleset Valkusz Milán. Fotó: Facebook/ValMar

A videókon jól látható, ahogy Milán ezt követően azonnal elkapja fájlalva az arcát, még az éneklést is abbahagyva. Néhány szemtanú szerint a közönség soraiban, még égett hajszagot is lehetett érezni a balesetet követően. Milán a dal vége után egyből elhagyta a színpadot, ám nem sokkal később vissza is tért rá, így remélhetőleg nem szenvedett komolyabb égési sérüléseket.

Nem ez volt az első ValMar baleset, ami nagykoncerten történt. Tavaly ugyanis Marics Peti volt az, aki Budapest Parkos fellépésük során annyira rosszul ugrott, hogy mint utólag kiderült: eltörte a lábát. Mindezt az első szám közben. Peti ennek ellenére úgy, ahogy most Milán sem adta fel, nem hagyta ott a színpadot. Tolószékben, befáslizott bokával folytatta az éneklést.