Fehér Holló egyszerre szólt be Kollányi Zsuzsinak, Singh Vikinek és a magyar rapperek felének

Fehér Holló hatalmas utat járt be az elmúlt évek alatt. Ugyanis nem csak, hogy megnyerte a TV2 embert próbáló műsorának, a Farm VIP második évadát, de azóta zenekarával felküzdötték magukat a zeneiparban is. Nemrég volt első, igazi teltházas fellépésükön az Akváriumban. Holló másfelől igazságosztónak számít az online közösségi térben, mondhatni nem rejti véka alá a véleményét semmiről, még akkor sem, ha az offenzív lehet a másik feleknek.

Fehér Holló igazi fenegyerekként most sem kímélt senkit Fotó: Móricz István

Fehér Holló nem érti, miért akkor a szám a DIVAS

Holló egy ideje rá van kattanva a DIVAS The Show szapulására, sőt, most egy csapással a mai rappereket is elintézte! Mint ismeretes, a DIVAS The Show egy szuperprodukció lesz május 16-án, a Budapest Arénában. A divák pedig nem mások lesznek, mint Ambrus Rita, Bencsik Tamara, Horányi Juli, Kollányi Zsuzsi és Singh Viki.

– Nem akarok beleállni friss beefekbe, vegye magára, aki felismeri magát benne… – kezdte Instagram-oldalán a metálzenekar frontembere, majd folytatta.

– Minden kutya rappernek üzenem, hogy lehet flexelni nyaklánccal, modellekkel a klipekben, lehet mondani, hogy jólét van, de sose lesz egyszerre öt kocsi a kétemeletes színpadon, amiből egyet kő-papír-ollóval megnyerhet egy nő, mint a DIVAS The Show-ban. Nem egy liga. Csitt van! – csitítja el a folyamatosan pénzükkel kérkedő rappereket. Egyben jól látható, hogy Holló nem nagy rajongója az Arénában megrendezésére kerülő show-nak.

Mindenki megkapta a magáét... (Fotó: Instagram)

Fehér Holló utálja a DIVAS The Show fényűzését

Holló kifejezetten utálja a DIVAS The Show szervezését, de a mai rapperekkel sincs jóban. Állításaiból az vehető ki, hogy azért utálja a monumentális szervezésű show-t, mert szerinte nincs igény egy ilyen fajta előadásra, főleg nem egy Arénás viszonylatban. Ez már a zenész sokadik beszólása a show szervezőinek, akik már üzentek is az énekesnek, hogyha nem áll le, akkor ezt a vitát nagyobb közönség elé viszik, aminek biztosan nem fog örülni.