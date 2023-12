Hoppá! Öltözőben kukkolták a Farm VIP győztesét?

Ritka mint a fehér holló, hogy az ember kiszúrja, amint éppen egy kamera rögzíti minden mozdulatát. Ennek oka, hogy már hozzászoktunk a „nagy testvér” folyamatos figyelméhez és persze annak, aki nem rosszban sántikál, nagyjából édes mindegy, hogy hol látja a kamera, vagy hol nem. No, de mi van akkor, ha egy gyógyfürdő vagy strand öltözőjében vesszük észre, hogy egy optika lencséje les ránk?

Fehér Holló egy ennél jóval kisebb kamerát szúrt ki a fürdő öltözőjében. Fotó: Móricz István

Erre a kérdésre Fehér Holló adta meg a választ legfrissebb TikTok videójában. Ő nemes egyszerűséggel felvette, mit is lát a zárt öltözőkabinjából, ha egy kicsit körbenéz és bizony volt ott egy kamera.

@hollo_feher Egyszer azt mondta nekem egy fotós, h ha látom a kamera lencsét, akkor az is lát engem… de hát ki tudja… ♬ eredeti hang - Fehér Holló

A Bors megkereste a Farm VIP korábbi szériájának győztesét, aki egyébként nem felháborodásának, csupán meglepetésének adott hangot. – Szinte biztos vagyok benne, hogy nem szándékos, hogy abban a bizonyos fürdőben telibe látja a kamera, mi zajlik az öltözőfülkékben. Szerintem csupán konstrukciós hiba lehet és azt sem hiszem, hogy bárki nézegetné a felvételt, netán az élő képet.

Ennek ellenére furcsa érzés volt úgy átöltözni, hogy közben végig szemeztem egy kameralencsével.

Egyébként kíváncsiságból átmentem a többi fülkébe és hát azokból is kiválóan láttam a kamerát, ergo ”ő” is látott engem. Szóval anélkül, hogy megnevezném az intézményt, azt javaslom, hogy ha egy prominens olvassa a cikket, gondolják át ezt a megoldást – nevetett Fehér Holló. Pedig, ha jobban belegondolunk nem is olyan vicces ez a helyzet...