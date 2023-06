Fehér Holló keményen beszólt: Horányi Juli csak saját magát szeretné népszerűsíteni

Horányi Juli korábban a TikTokon fejtette ki a véleményét, miszerint a nőknek kevesebb szerep jut a zeneiparban mint a férfi előadóknak. A TV2 FarmVIP győztese, Fehér Holló egy reakció videót készített erre, melyben kemény kritikát fogalmazott meg az énekesnő állításával szemben. Szerinte sokkal árnyaltabb a helyzet, mint azt Juli állítja. Holló szerint ugyanis szó sincs férfi uralomról a magyar zeneiparban.

– Az összes videód arról szól, hogy mivel te nőnek születtél, neked jár az Aréna, a YouTube trending, járnak a toplisták. Az a baj, hogy abszolút nem zenészként gondolkodsz. Onnantól kezdve, hogy te el akarod adni a dalaidat, te egy termék vagy. Ha az a termék nem olyan populáris, hogy kitermeljen egy Arénát, nem rentábilis a cucc és nem tudod eladni. Sajnos ez van és nem azon múlik, hogy lány vagy, vagy fiú – mondta korábban az előadó, zenei producer.

Horányi Juli tisztában volt azzal, hogy kikezdhetik a véleménye miatt. Fotó: Soós Lajos

Az énekesnő a minap az egyik reggeli műsorban is erről a témáról beszélt, ahol azt is megemlítette, hogy fel volt készülve arra, hogy a véleménye után sokan támadhatják. Így nem lepődött meg Fehér Holló szavain sem, aki a Ripost-nak is részletezte álláspontját.

–A fő bajom, hogy azt érzem, Juli csak saját magát szeretné népszerűsíteni, és ezzel nagyobb megtekintést elérni. Vannak jó női előadók, akik pont az ellenkezőjét erősítik mint amiről Juli beszélt. De ha változtatni szeretne, akkor mondjon alternatívákat, mivel lehetne javítani a helyzeten.

Nincs ingyen munka sehol, nekem is van új projektem, ami ha befut jó, de ha nem akkor marad alternatív zenekar. Mindenképpen végig kell járni azt az utat, ami az ismertséghez vezet. Ez olyan mint a Disneyland. Nincsen gyorsabb út, nincs fast pass! Nagyon ritka, hogy egy-egy előadó hirtelen lesz ismert

– jelentette ki Fehér Holló.

A TV2 sztárja példának T.Danny-t hozta fel, akinek végül a sikert egy trend hozta meg, ami felkapta és ezáltal még nagyobb ismertségre tehetett szert.