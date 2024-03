"A feleségem érdeme, hogy még együtt vagyunk" – újra feleségül veszi szerelmét a magyar énekes

A fiatalabb zenész generációknál igen ritka, hogy valaki 10-20 évig együtt van valakivel. Persze kivételek mindig vannak, ilyen Cozombolis Péter, aki bár még csak 45 éves, de már 20 éve házasságban él. A mai napig népszerű énekes odáig van feleségéért, akivel két gyermeket nevelnek nagy harmóniában.

Novemberben volt 20 éve, hogy Cozombolis Péter elvette szerelmét (Fotó: Facebook)

Cozombolis Péter 20 éve házas

Az énekes azt mondja, hosszú kapcsolatuk titka a feleségével az önzetlenség és a kompromisszumkészség. Ha valaki ezekre képtelen, akkor nem neki való a házasság intézménye. Kozi nem is titkolja, szereti a feleségét, és imádja a gyerekeit, jól érzi magát családosan, nem vágyik másra.

Az sem titok, hogy a feleségem érdeme, hogy még együtt vagyunk

– mondta a Borsnak Cozombolis Péter, Kozi.

– Gréti nemcsak gyönyörű és csinos, hanem fantasztikus anyuka és társ is, minden értelemben. Mai napig, ha ránézek azt mondom: Ki ez a jó csaj? S bár régebben sokat menekültem, de aztán vagy 10 éve megjött az érzés, hogy a család mekkora nagy kincs. Azóta mintaférj vagyok, jó az biztos nem, de mindent megtennék a gyerekeimért is és Grétiért is. Mert a család a legfontosabb és ez nálam nem csak üres szólam!

Újra összeházasodnak

Cozombolis Péter fia, Arnold már 22 éves, kislánya, Liza Olivia pedig nemsokára 7 éves lesz. Feleségével tavaly november 3-án ünnepelték a 20 házassági évfordulójukat, ami néha még számára is hihetetlen.

– 24 éve vagyunk együtt Grétivel, ebből 20 évet házasságban. Manapság tudom, ritka az ilyen, ezért eldöntöttem, hogy újra feleségül veszem!

Retro lett

Az énekest nem zavarja, hogy már a Retro Rádió játssza a dalait, sőt, tetszik neki. De ha retro, ha nem, az biztos, hogy itt az ideje, hogy új dalt írjon.

– Mindenki kérdezi, mikor lesz új nóta. De mostanában már szinte minden nap jön egy ilyen kérdés. De a dalírás nem olyan egyszerű, hogy jó, akkor leülök, és jönnek a gondolatok. De ígérem, ahogy jön az ihlet, jön az új dal is!