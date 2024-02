Ötödször is oltár elé lép Bódi Csabi

Bódi Csabi és felesége, Gina 17 éve boldogítják egymást, a szerelmük pedig példaként állhat sokak előtt, hiszen ők tényleg kitartanak egymás mellett jóban és rosszban egyaránt. A zenész szerint a házasságuk titka a kölcsönös tisztelet, szeretet és az önös érdekek háttérbe szorítása, ami már az apró dolgokban is megnyilvánul. Mint mondja, ők nem veszekednek, a féltékenység és a megcsalás gondolata pedig teljesen ismeretlen számukra. Csabi szavait a tettei is alátámasztják, hiszen ahogy írtuk, közel 20 éve élnek boldogan, házasságukat pedig legalább háromszor megpecsételték már. Ám mint kiderült, hamarosan ötödször is oltárhoz állnak.

Bódi Csabi és felesége, Gina 17 éve boldogítják egymást. (Fotó: Szabolcs László)

Bódi Csabi és felesége 17 éve vannak együtt

A házaspár 2007-ben kötötte össze az életét, 2011-ben pedig újra kimondták a boldogító igent. Ám ez még nem minden! 2016-ban szintén "oltár elé álltak", s ha ez még nem lenne elég, terveznek még egy óriási lagzit.

− Ginával 17 éve vagyunk házasok. A roma hagyományok szerint 2007. március 22-én vettem feleségül, de volt magyar tradíciók szerinti esküvőnk is, augusztusban. 2011-ben a házassági évfordulónkon újra elvettem őt, amikor Tenerifén voltunk. Az volt az izgalmas az egészben, hogy ő semmiről sem tudott, bár amikor fel kellett vennie a szép ruháját, akkor szerintem már sejtette, hogy készülök valamire. 2016-ban pedig ismét feleségül kértem, és szerencsére akkor is hozzám jött − nevetett Csabi, aki elárulta azt is, hogy ezek az esküvők szimbolikus jelentéssel bírnak számukra. Az összetartást, a tiszteletet, a szerelmüket jelképezik, és a közös céljaikat az életben. Ám a népszerű énekes most elárulta, még egy lagzit tervez, amit kifejezetten felesége miatt szeretne megvalósítani.

Újra feleségül veszi Ginát

Csabi eddig egy sosem hallott történetet osztott meg lapunkkal az esküvőjüket illetően. Mint kiderült, az énekes és Gina szerelme olyan nagy lángon ég(ett), hogy kérdés és engedély nélkül házasodtak össze, ám mivel megszöktek, nem tudtak olyan esküvőt tartani, amilyet szerettek volna. Vagyis amilyet Gina szeretett volna, hiszen mint kiderült, eddig egyszer sem állt hófehér menyasszonyi ruhában oltár elé.

A 25. házassági évfordulónkon újra feleségül veszem Ginát. Óriási bulit tervezek, úgymond egy új esküvőt. Főleg miatta szeretném ezt megcsinálni, hogy végre ő is felvehesse a hófehér menyasszonyi ruhát.

− Nálunk, romáknál ugyanis az a hagyomány, hogy csak ártatlan lány lehet fehérben, és bár amikor mi összeházasodtunk én voltam az első Gina életében, ő mégsem bújhatott esküvői ruhába, mert mi megszöktünk, és a család engedélye nélkül kötöttük össze az életünket − mesélte Csabi, aki aztán tisztázta, hogy ez pontosan mit is jelentett az ő esetükben.

− Akkoriban egyedül voltam a fiammal, Csabikával, aki akkor volt 4 éves, Gina pedig az utolsó félévét töltötte az iskolában. Tudtam, hogy be kell fejeznie a tanulmányait, de neki fontosabb volt az, hogy a fiamnak az anyukája lehessen, és hogy velem élhesse le az életét. Ezért úgy döntött, hogy magántanuló lesz, és megszökik velem, hogy összeköthessük az életünket. Számomra ennél nagyobb ajándék nincs a világon, hiszen a mi hagyományunk szerint a férjük az elsők és az utolsók egy nő életében. Nekünk ez a korona a fejünkön, másoknak lehet, hogy az anyagiak vagy éppen a tárgyi javak...

Gina lemondott értem a fehér ruháról, és én szeretném viszonozni neki ezt az önzetlenséget azzal, hogy a 25 éves évfordulónkon felveheti. Még akkor is, ha ezért a romák kinevetnek majd, hiszen valamilyen formában szembe megyünk a hagyománnyal

− árulta el Csabi, aki ezzel valóra váltja felesége álmát. Igaz, pár évet még várnia kell Ginának...