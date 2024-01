"Egy farkas vagyok" - Varga Viktor sztárokkal tűnt fel disznóvágáson - Fotók

Az év eleje nem csak a fogadalmakról szól, hiszen vidéken ilyenkor a disznóvágásnak is eljön az ideje. Nemrég a sárbogárdi Gábris Tanyán jártunk, ahol évről évre megrendezik a Tanyasi Disznótort, melynek több hazai sztár is rendszeres vendége. Az idei évben Varga Viktor, Vajtó Lajos, Fésűs Nelly, Cozombolis, és az Irigy Hónaljmirigy zenekar tagjai ismét ellátogattak a dunántúli városba, ahol első kézből élhették át, hogy milyen is az igazi vidéki vendégszeretet, és egy hamisítatlan disznóvágás.

Idén is több celeb látogatott el a disznótorra. (Fotó: Hajdú Ágnes)

Varga Viktor: „Farkas vagyok!”

Varga Viktor igazi polihisztor: zenél, fest, motorját és a házát is maga építi, így nem meglepő, hogy a zenész egy ilyen „buliból” is kiveszi a részét. Idén – mint visszajáró vendég – a meghívottaknak egy extra produkcióval készült.

– Valaha én is vidéki gyerek voltam, ez így meg is maradt. Legalább egy kis disznóvágásra felelevenítem a múltat, amikor csak tudom. Egy farkas vagyok, szeretem a húst, tavaly például a malacot is én húztam ki. Mindig kiveszem a részem, egyből a májra megyek –viccelődött Viktor, aki a Prémium Média által szervezett disznóvágást frissen írt dalával nyitotta meg.

Most egy különleges dologgal is készültem, nem csak egy szimpla éneklésre. Van egy barátom a Balázs, akinek tűzshow csapata van, akikkel majd most nyáron különböző helyeken fogunk fellépni ezzel a kis produkcióval. Nekik írtam egy dalt, az ő kérésükre, ami extra lett benne, hogy egy hónappal az árvíz előtt írtam meg és pont beleírtam: »tűzön-vízen átvisz, elmos mint az árvíz…« . Ha figyeltem volna az intuiciómra, akkor… ugyanez történt volna

– nevetett Viktor.

Varga Viktor igazi tűzshow-val készült a rendezvényre. (Fotó: Hajdú Ágnes)

Sipos Tomi inkább csak néz

Az Irigy Hónaljmirigy tagjai is eleget tettek a meghívásnak, köztük Sipos Tomi elmondta, hogy korábban már járt Sárbogárdon, de ő sokkal inkább csak a hangulatért, és a finom ételekért látogat el.

– Azt nem mondom, hogy rendszeresen járok disznóvágásra, de jó néhányszor megfordultam – kezdte. – Alapvetően én nagyon nem bírom az elejét, amikor kezdődik a brutális része, de az összes többi ezzel járó herce-hurcát kedvelem. A jó kis kajákat, a pálinkázás az mehet. Ha tudok segítek, de elég ügyetlen vagyok, így szokták mondani: »Te inkább csak néző legyél!«, de számíthatnak rám – mesélte mosolyogva az énekes.