Bangkok után újabb luxushotelben pihen Berki Mazsi: ennyibe kerül a thaiföldi romantika

Berki Mazsi egy hete hagyta el az országot, és úgy tűnik, egyelőre esze ágába sincs hazajönni. Ahogy arról lapunk is beszámolt, szerelmével jelenleg Thaiföldön romantikázik, és ahogy az eddig is lenni szokott, nem aprózták el a kintlétüket. Voltak Bangkokban, ahol egy lenyűgöző, keleti stílusú hotelben szálltak meg, amiért körülbelül 100 ezer forintot fizethettek éjszakánként, most pedig Koh Samui szigetén élvezik a napsütést, még impozánsabb körülmények között. Ezek után nem csoda, hogy egyesek úgy vélik, Zoltán olyan életet biztosít az özvegynek, amit még Berki sem tudott... És, bár sokaknak bántja a szemét ez a "pompás élet", abban azért mindannyian egyetértenek, hogy a szerelmesek között valódi érzelmek vannak, és Mazsi maga mögött tudta hagyni a múltját.

Berki Mazsi ismét elhagyta az országot: Zoltánnal egészen Thaiföldig utaztak (Fotó: Máté Krisztián)

Berki Mazsi elképesztő luxusban él

Mielőtt még megmutatjuk, melyik luxushotelben napozik éppen Mazsi, kicsit menjünk vissza az időben, és idézzük fel, hogyan került Zoltán a képbe. 2022 szeptemberében szabályosan letarolta az internetet az a fotó, ami Berki özvegyéről készült, miközben egy 75 millió forintot kóstáló Mercedessel furikázott Budapest utcáin. Bár a sztáranyukáról korábban azt lehetett hallani, hogy férje halála után anyagi problémákkal küzd, a róla készült felvétel azonnal megcáfolta ezt a szóbeszédet. Az már csak hab volt a tortán, mikor kiderült, hogy Mazsi egy tehetős üzletember oldalán találta meg ismét a boldogságot, aki nem csak autót adott az özvegynek, de rendszeresen viszi luxusutazásokra, Zanzibárra, a Maldív-szigetekre, Miamiba, vagy éppen most Thaiföldre...

Ebben a luxushotelben pihen most Mazsi és Zoltán (Fotó: booking.com)

Thaiföldi romantika

Mazsi az Instagram-oldalán osztotta meg, hogy Bangkokból Koh Samui szigetére utaztak Zoltánnal, lapunk pedig megtalálta, hogy melyik luxusszállodában töltik az idejüket. Azt talán mondanunk sem kell, hogy egy ötcsillagos reszortról van szó, egészen pontosan a Kimpton Kitalay Samui-ról, ami nem csak az óceánparton fekszik, de még privát medencés villákat is lehet benne bérelni. Ebből adódóan mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki itt szeretne megszállni, ugyanis egy szimpla szoba ára is 179 ezer forinttól kezdődik éjszakánként, míg az előbb említett villa kényelmét 350 ezerért lehet élvezni... Ha esetleg Mazsiék egy hétig még itt maradnak, akkor gyorsan a milliót fogja súrolni az az összeg, amit csak a szállásért költenek el.

A hotel egyébként nem véletlenül nyerte el az ötcsillagos minősítést. A szálláshelyen található étteremben például mediterrán, tenger gyümölcsei és spanyol ételeket szolgálnak fel, de természetesen vegetáriánus, tejmentes és vegán ételek is igényelhetők. Emellett a kényelmet biztosítja a szaunavilág, és aki aktívan pihenne, neki sem kell aggódnia: a szállodában biliárdozhat és asztaliteniszezhet, vagy kerékpározhat a környéken, de úszni sem kell messze menni, ugyanis a strand a szálloda közvetlen közelében található.