Leleplező fotók: Zanzibári luxushotelben bújt szerelmével Berki Mazsi

Az elmúlt hónapokban többször is felreppentek a hírek arról, hogy Berki Krisztián özvegye szerelmes lett, de azt is beszélték, hogy már szakított is a jómódú vállalkozóval. A Bors egy olvasónk segítségével most tiszta vizet önt a pohárba, íme az igazság: Mazsi tényleg párkapcsolatban él, és éppen Zanzibár hófehér homokos tengerpartján sütteti a hasát egy olyan ötcsillagos luxushotelben, ami alig pár napja nyitott ki először.