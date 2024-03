"Van egy kis feszültség" – nem várt akadály nehezítette az Ázsia Expressz forgatását

Mint arról már többször is beszámoltunk, nemrég kezdetét vette az Ázsia Expressz 5. évadának forgatása a Fülöp-szigeteken. A stábtagok és versenyzők már napok óta kint vannak, és a verseny, valamint a forgatás is elkezdődött már. Ezekbe a pillanatokba enged betekintést Ördög Nóra napi, egyperces videós bejelenkezéseivel az Instagram-oldalán. Így derült ki az is például, hogy Nóráék a megérkezésüket követően rögtön közúti balesetbe keveredtek, illetve az is, hogy támadás érte a szállodájukat.

Probléma adódott az Ázsia Expressz forgatása során Fotó: TV2

Nos, legújabb egyperceséből kiderült, nem telt el újabb nap sem idegeskedés és feszültség nélkül. Történt ugyanis, hogy a forgatás legfontosabb jeleneténél, a párosok napi befutója során kiesett Ördög Nóra mikroportja.

Van egy kis feszültség

– ismerte el a műsorvezetőnő, aki később azonban már nevetve próbálta oldani az idegességet a stábtagok között, miután a problémát úgy oldották meg, hogy egy mikrofont raktak Nóri combjai közé.

Ez lett a megoldás. Egy óriási mikrofont fogok a lábaim között

– nevetett, majd hozzátette:

Tudom, hogy ez most nem vicces, de egyszer nagyon sokat fogunk ezen röhögni.

A kétgyermekes anyuka, aki a műsor miatt ki kellett hagyja lánya, Mici nagy napját, azért a feszült pillanatok mellett vicces momentumokat is megosztott rajongóival. Ilyen volt például az, amikor a sofőrük Mariah Carey-nek érezve magát végigénekelte az útjukat, vagy épp az, ahogy az egyik stábtagnak random eszközökkel plusz lyukat kellett Nóri szandáljának a pántjába fúrnia, mivel az rendkívül kényelmetlen lett a műsorvezető számára a nagy melegben.