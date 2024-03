"Mici veszélyes dolgokat csinál" - Ördög Nóra aggódva beszélt kislányáról

Ördög Nóra műsorvezetőnő kislánya, Nánási Mici nem mindennapi mutatvánnyal készül fellépni a hétvégén a Fővárosi Nagycirkuszban. A felkészülésről a Mokka műsorában meséltek. A kislány silkkel, tulajdonképpel két magasból lógó szalaggal sportol.

Mint kiderült, Mici 10 méter magasban mutatja majd be az akrobatikus gyakorlatokat. Anyukája bár bízik gyermekében, természetesen félti is őt. Mint arról Instagram-oldalán is beszámolt, nagyon fáj neki, hogy élőben sajnos nem láthatja majd a produkciót, mert forgatásra kell utaznia.

Nem csak az én elfogult anyai szívem mondja, hogy ő ebben ügyes és tehetséges, hanem ezt objektíven is visszajelzik kívülről

- nyilatkozta az anyuka még nem egészen 11 éves kislányáról, aki edzője szerint is olyan magabiztossággal mozog a magasban, mintha erre született volna.

Eleve nem vagyok egy félős típus, és soha nem féltem, hogy bármi történik. Tudom, hogy szivacs van alattam és megvannak bennem azok a reflexek, hogy megfogom az anyagot, ha úgy érzem, hogy nem megy... Nagyon szeretem a sportokat, csomó mindent szeretnék még sportolni, de nem fér bele az időmbe.

- nyilatkozta Mici, aki már nagyon várja a hétvégi fellépést. Hozzátette, ha valamit elkezd, azt jellemzően nem akarja azt abbahagyni.

Nem nagyon lehet megszokni, hogy a Mici ilyen veszélyes dolgokat csinál a magasban. Gyakorlatilag sziszegés folyamatosan, amikor látom őt, tényleg csak a bizalom marad, hogy ő érzi, tudja, mikor van veszélyben. Ez óriási lépés, hogy cirkuszban, közönség előtt megmutathatja, mit tud. Úgy látom, erre van igénye és vágya is, nem szégyellős, tehát szeretné, ha látnák, hogy ő milyen ügyes

– fogalmazott Ördög Nóra.