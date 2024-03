Remegő hanggal jelentkezett be Ördög Nóra: támadás történt az Ázsia Expressz szállodájában

Ahogyan arról a Bors is írt már, elrajtolt az Ázsia Expressz legújabb évada. A TV2 sikersorozata hatalmas népszerűségnek örvend a hazai körökben, és egy egész országot a tévé képernyőjéhez láncol. A tavalyi évben Mexikóban és Guatemalában forgatták a műsort, idén azonban visszatérünk a gyökerekhez, és ismét Ázsiában mérhetik össze tudásukat a sztárok. Nagyon sok kiváló híresség szállt versenybe. Egy párost alkot például Krausz Gábor és Mikes Anna, Tilla pedig most nem műsorvezetőként, hanem versenyzőként méretteti meg magát.

Elstartolt az Ázsia Expressz / Fotó: TV2

Mint minden évben, ebben a szériában is Ördög Nóra lett a műsorvezető. Ez persze nem is meglepő, hiszen a magyarok imádják, ahogyan ezt a műsort a kezében tartja. A korábbi években már megszokhattuk, hogy amikor Nóra a műsort forgatja, akkor minden nap egy egyperces vlogban számol be arról, hogy mi minden történt az elmúlt 24 órában. Nagy örömünkre ez lesz idén is, és már be is jelentkezett az első kisvideókkal.